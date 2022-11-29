Alle WM-Spiele nur bei MagentaTV: Konferenzen und Exklusivspiele zu den Gruppen-Finals

Vier Tage - acht Exklusivspiele bei MagentaTV

In der Gruppe A wird heute Ecuador gegen Senegal exklusiv gezeigt, in der Konferenz außerdem zusammen mit der Partie Niederlande gegen den Gastgeber Katar (ab 16 Uhr). Ab 20 Uhr lautet die exklusive Partie der Gruppe B in der Gruppe Wales gegen England, außerdem läuft das britische Duell in der Konferenz mit der Paarung Iran gegen USA. Am Mittwoch heißt die exklusive Partie der Gruppe D um 16 Uhr Australien gegen Dänemark (in der Konferenz parallel zu Tunesien gegen den bereits qualifizierten Titelverteidiger Frankreich), um 20 Uhr zeigt MagentaTV dann als einziger Anbieter Saudi-Arabien gegen Mexiko. Diese Partie der Gruppe C teilt sich in der Konferenz die Sendezeit mit dem Spiel Polen gegen Argentinien.

In der deutschen Gruppe E ist die Konstellation besonders spannend. Mit Spanien, Costa Rica, Japan und Deutschland können theoretisch alle vier Teams ins Achtelfinale einziehen. Auch die DFB-Auswahl, die im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica antritt. MagentaTV zeigt die Partie ab 20 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz mit Spanien gegen Japan, das auch einzeln exklusiv zur abzurufen ist. Zuvor zeigt MagentaTV das Duell von Kanada und Marokko in der Gruppe D exklusiv und in der Konferenz gepaart mit der Partie Kroatien gegen Belgien.

Den Abschluss der Gruppenphase markieren dann die Gruppen G und H. In der Gruppe G überträgt MagentaTV das Einzelspiel Südkorea gegen Portugal exklusiv, auch hier gibt es die Konferenzschaltung mit der parallelen Partie Ghana gegen Uruguay (ab 16 Uhr). Abends ab 20 Uhr erwartet die Abonnenten nur bei MagentaTV das Duell von Kamerun gegen Brasilien (auch hier als Einzelspiel und zusätzlich in der Konferenz mit dem Spiel Serbien gegen Schweiz).

MagentaTV zeigt folgende Spiele in der abschließenden Gruppenphase live und exklusiv:

Dienstag, 29. November:

16 Uhr: Ecuador – Senegal

20 Uhr: Wales – England

Mittwoch, 30. November

16 Uhr: Australien – Dänemark

20 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko

Donnerstag, 01. Dezember

16 Uhr: Kanada – Marokko

20 Uhr: Japan – Spanien

Freitag, 02. Dezember

16 Uhr: Südkorea – Portugal

20 Uhr: Kamerun – Brasilien