MagentaTV WM-AR App: WM-Fußball auf neue Art erleben

Die iOS- oder Android-App ist angebunden an die FIFA-Datenbank und versorgt MagentaTV-Kunden mit zusätzlichen Informationen und Statistiken. Sie ist in Verbindung mit dem MagentaTV-WM Kanal (FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022) auf dem TV-Gerät nutzbar.

Interaktive Features in der MagentaTV AR-App

Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) Technologie entsteht mit dem Smartphone ein interaktives Spielfeld im Wohnzimmer. In Echtzeit wird zum Beispiel gezeigt, wie sich die WM-Teams schlagen. Live-Statistiken, Start-Aufstellungen und Spielerporträts runden das Angebot ab.

Ein besonderes Highlight ist der Blick auf die virtuellen Informationen durch die AR-Brille. Mit der Lenovo A3 ThinkReality in Verbindung mit einem Motorola Smartphone werden die Zusatzinfos erstmals Live und in Echtzeit vollintegriert in einer AR Brille gezeigt.

Vorausetzung für die Nutzung

iOS 13 oder Android 8.0 oder höher.

Ein aktiver MagentaTV Tarif und ein bestehender Internetzugang ist vorhanden.

Das Live-Spiel muss auf dem Kanal „FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022” laufen.

Zugriff auf Mikrofon und Kamera muss gewährt werden.

Der Ton des TV-Gerätes muss eingeschaltet sein, damit die Smartphone-App sich synchronisieren kann.

Die App kann ab dem 17.11.2022 in den App-Stores heruntergeladen werden.