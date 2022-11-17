MagentaTV WM-AR App: WM-Fußball auf neue Art erleben

Die iOS- oder Android-App ist angebunden an die FIFA-Datenbank und versorgt MagentaTV-Kunden mit zusätzlichen Informationen und Statistiken. Sie ist in Verbindung mit dem MagentaTV-WM Kanal (FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022) auf dem TV-Gerät nutzbar.
Interaktive Features in der MagentaTV AR-App
Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) Technologie entsteht mit dem Smartphone ein interaktives Spielfeld im Wohnzimmer. In Echtzeit wird zum Beispiel gezeigt, wie sich die WM-Teams schlagen. Live-Statistiken, Start-Aufstellungen und Spielerporträts runden das Angebot ab.
Ein besonderes Highlight ist der Blick auf die virtuellen Informationen durch die AR-Brille. Mit der Lenovo A3 ThinkReality in Verbindung mit einem Motorola Smartphone werden die Zusatzinfos erstmals Live und in Echtzeit vollintegriert in einer AR Brille gezeigt.
Vorausetzung für die Nutzung
- iOS 13 oder Android 8.0 oder höher.
- Ein aktiver MagentaTV Tarif und ein bestehender Internetzugang ist vorhanden.
- Das Live-Spiel muss auf dem Kanal „FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022” laufen.
- Zugriff auf Mikrofon und Kamera muss gewährt werden.
- Der Ton des TV-Gerätes muss eingeschaltet sein, damit die Smartphone-App sich synchronisieren kann.
Die App kann ab dem 17.11.2022 in den App-Stores heruntergeladen werden.