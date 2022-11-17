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MagentaTV WM-AR App: WM-Fußball auf neue Art erleben

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Zur FIFA WM 2022 stellt MagentaTV erstmals eine kostenlose Begleit-App mit virtuellen Zusatzangeboten vor. Die MagentaTV WM-AR App bietet interaktive Features via Smartphone und AR-Brille während aller WM-Spiele.

Die iOS- oder Android-App ist angebunden an die FIFA-Datenbank und versorgt MagentaTV-Kunden mit zusätzlichen Informationen und Statistiken. Sie ist in Verbindung mit dem MagentaTV-WM Kanal (FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022) auf dem TV-Gerät nutzbar.

Interaktive Features in der MagentaTV AR-App 

Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) Technologie entsteht mit dem Smartphone ein interaktives Spielfeld im Wohnzimmer. In Echtzeit wird zum Beispiel gezeigt, wie sich die WM-Teams schlagen. Live-Statistiken, Start-Aufstellungen und Spielerporträts runden das Angebot ab.

Ein besonderes Highlight ist der Blick auf die virtuellen Informationen durch die AR-Brille. Mit der Lenovo A3 ThinkReality in Verbindung mit einem Motorola Smartphone werden die Zusatzinfos erstmals Live und in Echtzeit vollintegriert in einer AR Brille gezeigt.

Vorausetzung für die Nutzung

  • iOS 13 oder Android 8.0 oder höher.
  • Ein aktiver MagentaTV Tarif und ein bestehender Internetzugang ist vorhanden.
  • Das Live-Spiel muss auf dem Kanal „FUSSBALL.TV 1 FIFA WM 2022” laufen.
  • Zugriff auf Mikrofon und Kamera muss gewährt werden.
  • Der Ton des TV-Gerätes muss eingeschaltet sein, damit die Smartphone-App sich synchronisieren kann.

Die App kann ab dem 17.11.2022 in den App-Stores heruntergeladen werden.

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