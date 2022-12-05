Die Zukunft "designen": TEDx Talk am 13. Dezember

„Krisen und gesellschaftlicher Wandel – ich bin überzeugt: Neue Ideen und Perspektiven können uns im Zusammenspiel wertvolle Leitplanken für die Zukunft liefern", sagt Monica Dalla Riva, Vice President für Design und Customer Experience bei der Telekom. "Und wir Designerinnen und Designer sind der Schlüssel, um Lösungen dafür zu verwirklichen. Dazu brauchen wir einen lebendigen Austausch.“

Die Telekom ist Gastgeberin des TEDx-Talks am 13. Dezember von 12 Uhr bis 15.30 Uhr in der Telekom Design Gallery.

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Die Veranstaltung bringt Persönlichkeiten zusammen, deren unkonventionelle Design-Ideen zur Nachhaltigkeit führen sollen - sei es durch Vernetzung, Geschäftsideen, Produkte, Mode oder Kunst.

Auf der Bühne neben Monica Dalla Riva:

Künstlerin und Designerin Anne Duk Hee Jordan.

Gründer und Business Angel Fridtjof Detzner

TV-Moderatorin und Networking-Expertin Janine Steeger

Modedesignerin und Nachhaltigkeitsbotschafterin Magdalena Schaffrin

Verfahrenstechnikerin und Start-up-Gründerin Anne Lamp (nicht im Bild)

Künstlerisches Programm: Fiona & The Kibbeling Kings

Das TEDx-Team verspricht gute Geschichten über unkonventionelle, kreative Ideen, "deren unkonventionelle Design-Ideen und Erfolgsgeschichten einen Wandel zur Nachhaltigkeit bewirken". Schließlich sei die Fähigkeit, kritisch zu denken und innovative und bessere Lösungen für Probleme zu visualisieren, eine Grunddefinition von Design. Die Gesellschaft werde mehr denn je gestalterische Fähigkeiten benötigen. "Das kann ich nur unterstreichen", sagt Monica Dalla Riva. "Und ich lade alle herzlich zum gemeinsamen Blick über den Tellerrand ein."

TED (Technology, Entertainment, Design) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Verbreitung von “Ideas Worth Spreading” verschrieben hat. Vor 30 Jahren als viertägige Konferenz in Kalifornien gestartet, hat sich TED zu einer unabhängigen Internet-Plattform entwickelt. Die jährlichen TED-Konferenzen laden führende Denker*innen und Macher*innen aus aller Welt ein, um ihre Expertise, Ideen und Visionen mit der TED Community in maximal 15-minütigen Beiträgen zu teilen.



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