Nachhaltigkeitsindizes: Telekom belegt ersten Platz

Zum achten Mal in Folge qualifizierte sich die Telekom für die Nachhaltigkeitsindizes "Dow Jones Sustainability Index World" (DJSI World) und "Dow Jones Sustainability Index Europe“ (DJSI Europe). Nur die besten jeder Branche werden in diese Indizes aufgenommen. Basis für die Aufnahme ist eine sehr gute Environmental, Social, Governance (ESG) Gesamtbewertung im Unternehmensrating von Standard & Poors Global Corporate Sustainability Assessment. Sie gilt als Top-Investment Empfehlung für nachhaltig orientierte Investoren und Fondsmanager.

Erster Platz beim DJSI World und Europe

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, schaffte es die Deutsche Telekom mit 93 von 100 Punkten auf den ersten Platz der bewerteten weltweiten, wie auch europäischen Telekommunikations-unternehmen. In den drei Kern-Dimensionen Economic, Environmental und Social konnte die Telekom ihre Werte im Vergleich zum Vorjahr erneut verbessern.

Bewertungssystem immer anspruchsvoller

Das S&P Global Corporate Sustainability Assessment ist auch in diesem Jahr wieder deutlich anspruchsvoller geworden: neue Themen, höhere Detailtiefe, stärkerer Einfluss von Kontroversen und stetig steigender Fokus auf quantitative Zielsetzungen und Performance. Hoch gewichtet werden die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Performance im Peer-Vergleich und die konzernweite Verankerung sowie Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Über alle Branchen hinweg haben 2022 weltweit mehr als 2.800 Unternehmen am S&P Global Corporate Sustainability Assessment teilgenommen. Aus allen Teilnehmern im Sektor "Telecommunication Services" wurden dieses Jahr nur sechs Telkos in den DJSI World aufgenommen. Die Telekom ist dabei die einzige europäische TelKo, die es in diesen Index geschafft hat.

„Die hervorragende Bewertung und die erneute Aufnahme in den DJSI World & Europe freut uns sehr. Unser Vorstand hat bei unserem Nachhaltigkeitstag bekräftigt, dass die Telekom den Anspruch hat, der global führende digitale und nachhaltige Telekommunikationsanbieter zu werden. Die S&P Bewertung ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig ist es weiterer Ansporn für die Zukunft mit voller Kraft weiterzumachen. Die Auszeichnung mit Platz 1 sowohl in Europa wie auch Global ist eine sehr wertvolle Anerkennung für die Arbeit von zahlreichen Kolleg*innen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen“, kommentiert Melanie Kubin-Hardewig, Leiterin Unternehmensverantwortung bei der Deutschen Telekom, das Ergebnis.

Anstrengungen haben sich gelohnt

Mit einer Bestätigung des ersten Platzes im DJSI Europe und einer Verbesserung vom dritten Platz im Vorjahr auf den diesjährigen ersten Platz im DJSI World, haben sich die Anstrengungen der Deutschen Telekom wieder gelohnt.

Besonders in den folgenden Bereichen, in denen der Konzern mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung und den Status „Best in Class“ erhielt: „Business Ethics“, „Innovation Management“, “Risk & Crisis Management”, „Network Reliability“, „Environmental Reporting“, „Environmental Policy & Management System“, „Social Reporting“, „Corporate Citizenship & Philanthropy“, „Occupational Health and Safety“, sowie „Customer Relationship Management“.

Weitere sehr gute Noten erreichten die Bereiche: “Operational Eco-Efficiency”, “Stakeholder Engagement”, “Human Rights”, “Supply Chain Management”, “Information Security/ Cybersecurity”, “Materiality”, “Talent Attraction & Retention” sowie “Human Capital Development”.

Mit Stolz ist die T-Aktie neben dem DJSI in weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in vielen dieser ESG-Ratings (Environment-Social-Governance) im Top-Quartil platziert. Weitere Details hier .

HAFTUNGSAUSSCHLUSS : S&P Global kann den/die Score(s) eines Unternehmens von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit seinen Methoden, Richtlinien und Verfahren ändern. Infolge einer Änderung der Punktzahl(en) eines Unternehmens kann sich auch die relative Position eines Unternehmens in der entsprechenden Branche ändern.