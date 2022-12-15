Telekom unterstützt Chainlink-Staking

Seit 2020 ist T-Systems MMS Knotenbetreiber für Chainlink. Sie liefert Daten und Berechnungen für dezentrale Blockchain-Anwendungen, beispielsweise das dezentrale Finanzwesen (DeFi).

"Das Chainlink-Netzwerk erfährt zunehmend Akzeptanz und dynamisches Wachstum - sowohl im Blockchain-Ökosystem als auch in traditionelleren Web2-Geschäftsbereichen", sagt Dirk Röder, Leiter Blockchain Solutions Center von T-Systems MMS. "Durch die Teilnahme am Chainlink-Staking als Knotenbetreiber unterstützt T-Systems MMS die Sicherheit der Chainlink-Oracle-Services und stellt damit eine sichere Infrastruktur für die wachsende Smart-Contract-Wirtschaft bereit."

Wie die Teilnahme am Staking die Web3-Ökonomie unterstützt lesen Sie in der Medieninformation .