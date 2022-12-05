Viva Telekom-Magenta

Das weltweit agierende Farbinstitut Pantone hat ihre Trendfarbe für das kommende Jahr bekannt gegeben. Es ist „Viva Magenta“. Was für ein schöner Name. Zugegeben, „Viva Magenta“ entspricht nicht ganz dem Farbton von Telekom-Magenta. Aber das ist auch gut so, denn die Unternehmensfarbe ist eine geschützte und exklusive Marke. Dennoch schließt sich die Telekom dem Trend gerne an, den sie bereits seit über 30 Jahren in ihrer Kommunikation lebt.

„Viva Magenta“ ist laut Pantone eine Farbe, die frech und voller Witz ist und alle Menschen anspricht und einschließt. Als wäre die Laudatio für Telekom-Magenta geschrieben. Denn Farbmarke und Markenversprechen verschmelzen in einer sinnstiftenden Korrelation. Der Markenzweck der Deutschen Telekom lautet: Wir geben uns erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Soll heißen: Die Qualität und Stärke ihrer Netze und ihre Expertise bei digitalen Technologien sollen allen zugutekommen – immer mit dem Ziel, das Leben der Menschen zu bereichern.

Pantone beschreibt „Viva Magenta“ als eine Farbe mit Schwung und Elan. Ein Farbton, der ein Signal der Stärke zum Ausdruck bringt. Zweifellos als ein Hinweis auf die schwierigen Zeiten, die hinter und auch noch vor uns liegen mögen, bezeichnet das Institut die Trendfarbe als mutig und furchtlos pulsierend – perfekt geeignet, um uns ins neue Jahr und zu helleren Horizonten zu führen. Bei der Telekom heißt das gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und digitalen Optimismus fördern. Dafür steht das T und Telekom Magenta seit vielen Jahren verlässlich.

Seit 1991 investiert die Deutsche Telekom mit jeder Kommunikation in ihr Unternehmenslogo und ihre Unternehmensfarbe. Das T und Telekom-Magenta stehen für das Unternehmen und seine Produkte und Services. Wer Logo und Farbmarke sieht, der weiß – dahinter steht die Telekom. Nur wenige Unternehmen weltweit sind so klar mit einer Farbe verbunden. Die Telekom und Ihre Produkte und Services werden über die Farbmarke Magenta deutlicher und schneller erkannt, ihre Kommunikation besser erinnert – auch über das Branchenumfeld hinaus.

2023 wird also laut Pantone das „Viva Magenta“-Jahr. Die Telekom hofft auf ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr voller Zuversicht. In einer Welt, die so sehr von Veränderung und Wandel geprägt ist wie unsere aktuell, gewinnt vor allem gesellschaftlicher Zusammenhalt zusätzliche Bedeutung. Und auch ein Unternehmen wie die Telekom muss deutlich machen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist und was sie für die Gesellschaft konkret tut. Denn sie ist mehr als ein Unternehmen, das die Gesellschaft mit einer qualitativ hochwertigen Netzinfrastruktur versorgt. Sie ermöglicht die Teilhabe an einer digitalen Welt, die sich über ihre Produkte, Leistungen und Services erschließen lässt. Und die Netze sind die Grundlage dafür, dass jeder jederzeit daran teilhaben kann.

Die Deutsche Telekom verbindet die Menschen. Sie steht für Optimismus statt Isolationismus, für Nähe statt Distanz, für digitale Chancengleichheit für jeden statt nur für wenige. Sie investiert viele Milliarden Euro in ihre Netze und die darauf basierenden Dienstleistungen. Und setzt alles daran, die Erwartungen der Menschen verlässlich zu erfüllen. Seit mehr als 30 Jahren. Ganz gleich, welche Trendfarbe gerade en vogue ist. Viva Telekom-Magenta!