MagentaSport überträgt Testspiel 1. FC Köln gegen den Hamburger SV.

Die Deutsche Telekom ist exklusiver Telekommunikations- und Technologiepartner des 1. FC Köln und des Hamburger SV. Gemeinsam mit seinen Partnern fördert das Unternehmen die Digitalisierung des Fußballsports und entwickelt auf Basis seiner führenden Netzinfrastruktur innovative Anwendungen für Sport-Fans.

Nach dem Freundschaftsspiel steht der Fußball-Januar bei MagentaSport ganz im Zeichen des Jahresauftaktes der 3. Liga. Den 18. Spieltag eröffnet am 13. Januar der FSV Zwickau im Kellerduell gegen den VfB Oldenburg. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga einzeln und samstags ab 13.45 Uhr zudem in der Konferenz. Ausgewählte Live-Spiele laufen seit September zusätzlich auch auf dem neuen Sportkanal „MS Sport“ auf MagentaTV.

Das ist MagentaSport: Überall erstklassigen Sport sehen können

Das Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist für Telekom Kunden für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und 9,95 Euro im Monatsabo erhältlich. Kunden ohne Telekom Vertrag zahlen jeweils 9,95 Euro bzw. 16,95 Euro monatlich.