MagentaSport überträgt Testspiel 1. FC Köln gegen den Hamburger SV
MagentaSport zeigt das Testspiel des 1. FC Köln gegen den Zweitligisten Hamburger SV am 7. Januar live und kostenfrei für alle. Anstoß ist um 15.30 Uhr, für das Testspiel haben die Vereine eine Spielzeit von 4x30 Minuten vereinbart. Die Telekom präsentiert das Duell des Bundesliga-Dreizehnten Köln gegen den Zweitliga-Zweiten Hamburg und überträgt die Partie auch bei MagentaTV auf dem Sender MS Sport. Das Duell findet im Franz-Kremer-Stadion im RheinEnergieSportpark statt, der ehemalige Nationalspieler und frühere Kölner Patrick Helmes kommt als Co-Kommentator zum Einsatz.