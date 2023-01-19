Alltäglich begegnen Black (Schwarz), Indigenous (Indigen) oder People of Color Menschen – kurz BIPoC - neben offenen Diskriminierungen immer wieder auch unterschwelligen Anfeindungen und Mikroaggressionen.

Ein essenzieller Schritt, um Denkmuster kritisch zu hinterfragen und abzubauen ist, den Betroffenen zuzuhören und ihnen ihre Erlebnisse nicht abzusprechen. Das Buch „People of Deutschland“ setzt genau dort an. Es erzählt persönliche, berührende und teils erschreckende Geschichten über die Lebensrealität von BIPoC-Menschen in Deutschland. Daher sind wir besonders stolz darauf, Partner dieses so wichtigen und gesellschaftskritischen Projektes zu sein. Düzen Tekkal, Mola Adebisi, Nikeata Thompson oder Hans Sarpei sind nur einige der Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Sport, Mode und Politik, die über ihre alltäglichen Diskriminierungserfahrungen berichten. Sie alle fordern vor allem eins: Wir alle müssen Rassismus aktiv entgegentreten – es reicht nicht aus, sich selbst nicht als rassistisch wahrzunehmen.

„Ich bin stolz auf die Partnerschaft mit den Machern des Buches „People of Deutschland“. Alle Menschen sollten faire Chancen für Zugangs- und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten – unabhängig von den persönlichen Hintergründen. Unser Ziel ist eine diskriminierungsfreie Einbindung aller. Mein Dank geht an die Teams aus den Bereichen Diversity, Equity and Inclusion Squad, Group Brand Strategy and Marketing Communications und Corporate Communications, die das Projekt für die Telekom umgesetzt haben“, so Ulrich Klenke, Senior Vice President Group Brand Strategy & Marketing Communications.

Die Telekom ist aber nicht nur Partner dieses wichtigen Buchprojektes, sondern geht einen Schritt weiter und hat für Telekom Mitarbeitende einen Platz in diesem Buch geschaffen, um ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Wir freuen uns auf eine limitierte Telekom Edition, die um drei Geschichten von Mitarbeitenden unseres Konzerns ergänzt wurde. Gemeinsam mit unserer BIPoC@Telekom Community ist es uns gelungen, diese Limited Edition zu füllen.

Huong Dang, Marvin Kwasi Nkansah und Lea Carina Ogando Zabala sind die Mitbegründer*innen der BIPoC@Telekom Community und zudem die Protagonist*innen der Telekom Edition. Sie haben nicht nur ihren Platz in diesem Buch gefunden, sondern sind jetzt auch Teil davon.

Uns als Telekom ist es wichtig, die Sichtbarkeit und das Empowerment von BIPoC zu stärken und zu unterstützen. Diese Partnerschaft mit „People of Deutschland“ ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Denkmuster kritisch zu hinterfragen und abzubauen.

Das offizielle Buch ist bereits jetzt bei allen bekannten Händlern vorbestellbar und ab dem 4. Februar 2023 im Handel erhältlich.