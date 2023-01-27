Telekom-Bühnenprogramm im Live-Stream

Krieg, geopolitische und klimatische Krisen, Leben mit dem Virus, soziale und wirtschaftliche Veränderungen: In einer Welt mit vielfach schmerzhaften Umwälzungen bedeutet es viel, miteinander verbunden zu bleiben. Die Telekom setzt als führender europäischer Telekommunikationsanbieter alles daran, dies zu ermöglichen. Dabei darf Technologie kein Selbstzweck sein, sondern muss stets dem Guten dienen - sei es der Nachhaltigkeit, der digitalen Teilhabe, der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Netze genau wie intuitiv bedienbaren Anwendungen.

„Giving technology a heartbeat“

Es geht der Telekom um Menschzentrierte Technologie wie um Ethik. Die Telekom und ihre Technologien als vertrauensvolle Gefährten der Menschen: Das mündete in ihrem diesjährigen Messe-Slogan „Give technology a heartbeat“.

VIDEO Die Telekom lädt ein, all dies an ihrem Stand in Barcelona live zu erleben. Sie zeigt, wie sie Geschäftskunden bei ihren Unternehmungen begleitet. Wie sie mit Partnern und einem für neueste digitale Entwicklungen offenen Netz weltweite Services ermöglicht. Selbst an entlegenen Orten. Und genauso, wie sie Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zur Seite steht, ihren Alltag mit digitalen Diensten einfach und sicher zu gestalten. Kurzum: (Netz-)Technologien vom Feinsten und exklusive Blicke hinter die Kulissen. Und bei allem dabei: Nachhaltigkeit.

Nichts verpassen

Besucherinnen und Besucher finden die Telekom an Stand 3M31 in Halle 3 auf dem Messegelände in Barcelona. Das gesamte Programm können Sie unter mwc.telekom.com/2023 im Live-Stream verfolgen. Dort finden Sie ebenfalls Infos zu den Top Speakern.

Wir freuen uns auf den MWC Barcelona und hoffen, viele Menschen dort persönlich zu begrüßen. Das Wichtigste teilen wir hier laufend in unserem Special auf www.telekom.com .

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz.

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 27. Februar bis 2. März 2023 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31 und in Halle 8.1 (“Four years from now”, 4YFN) auf dem Stand 8.1C14. Wir freuen uns auf Sie. Das Bühnenprogramm wird live gestreamt. Mehr dazu: mwc.telekom.com