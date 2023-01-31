Telekom erneut im Bloomberg Gender-Equality Index 2023 vertreten

“Wir sind stolz darauf, dass wir das sechste Jahr in Folge in den Index aufgenommen wurden", so Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht. "Gleichzeitig sehen wir, wie viel Arbeit noch vor uns liegt, um beispielsweise noch deutlich mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Der GEI-Index legt jedes Jahr die Messlatte höher und hilft uns, geschlechterbezogene Schwerpunktthemen zu identifizieren und umzusetzen."

Der GEI 2023 ist global angelegt und hat keine Rangfolge. Er repräsentiert 45 Länder und Regionen, darunter zum ersten Mal auch Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, Ecuador und Kuwait. Die Mitgliedsunternehmen repräsentieren eine Vielzahl von Sektoren, darunter Finanz-, Technologie- und Versorgungsunternehmen. Sowohl die Umfrage als auch der GEI sind freiwillig und mit keinen Kosten verbunden. Da die Telekom eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US Dollar aufweist, sind wir zur Aufnahme in den Index qualifiziert und nutzen ihn als erfolgreiche Ergänzung unseres Anlageprofils.

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