Störung in Frankfurt behoben

Update 16.02.2023 - Unsere Techniker haben vor Ort schnell gehandelt und haben die Leitungen wieder hergestellt. Wir sehen, dass die Maßnahmen greifen.

15.02.2023 - Gestern am späten Nachmittag hat ein Bohrer bei Bauarbeiten Dritter an einer Bahnstrecke in Frankfurt vier Glasfaserkabel der Deutschen Telekom durchtrennt. Infolgedessen kommt es auch bei der Lufthansa zu IT-Problemen.

Zwei Kabel wurden bereits von unserem Technikteam über Nacht instandgesetzt und viele Kundinnen und Kunden sind bereits wieder am Netz. Wir arbeiten mit Hochdruck weiter an der Instandsetzung. Die Situation verbessert sich kontinuierlich.

Damit die Kunden weiter erreichbar sind, können diese bei unserem Kundenservice eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Mobilfunkgeräte beantragen. Der Service ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000 erreichbar. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, können die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser wird beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten.

