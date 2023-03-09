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Die Welt steht Kopf – Neuer Podcast zu „Finanzen und Bilanzen“ der Telekom

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In unserem Telekom Netz Podcast dreht sich alles um Netzausbau und Digitalpolitik. Jetzt starten wir in dem wöchentlichen Hörangebot eine neue Reihe mit dem Titel „Finanzen und Bilanzen“. Wir sprechen über die Geschäftsstrategie der Telekom und das Zahlenwerk des Konzerns. Den Auftakt macht die Folge „Die Welt steht Kopf – Das Geschäftsjahr 2022“. Weitere Ausgaben sind geplant, beispielsweise zur Hauptversammlung oder zu anderen, wichtigen Anlässen der Finanzkommunikation. Moderiert wird der Podcast „Telekom Netz“ von Pressesprecherinnen und -Sprechern des Konzerns. Zu Wort kommen außerdem Mitarbeiter, Manager und Experten.  Zu hören ist der Podcast über die üblichen Streamingdienste und unter diesem Link.

Die Welt steht Kopf – Neuer Podcast zu „Finanzen und Bilanzen“ der Telekom
Telekom CEO Tim Höttges und Finanzvorstand Christian Illek präsentieren das Geschäftsergebnis 2022.

Die Jahresbilanz 2022 der Telekom stand unter der Überschrift „Rekorde“, und das obwohl das vergangene Jahr geprägt war von Krieg oder Naturkatastrophen. In diesem schwierigen Umfeld präsentierte sich der Konzern als Stabilitätsanker. Telekom CEO Tim Höttges fasste dies bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse so zusammen: „Wenn die Welt Kopf steht, sind wir als Menschen in der Telekom tief berührt – aber als Unternehmen haben wir die Pflicht, weiter rational und sachlich zu handeln. Wir schauen also nicht nur auf Zahlen, sondern werden unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Dazu gehört vor allem, dass wir unsere Rolle in den Volkswirtschaften und Gesellschaften einnehmen, in denen wir tätig sind.“ 

Eine volkswirtschaftliche Verantwortung zu tragen, dies spiegelt sich auch in den Büchern der Telekom wider. In unserem Podcast sprechen wir deswegen über die Investitionen des Unternehmens in den Netzausbau in Deutschland und Europa oder das Kundenwachstum bei T-Mobile US. Doch es bleibt nicht bei einem Blick zurück, sondern wir schauen auch auf die Prognosen für das laufende Jahr: Noch mehr Glasfaser und 5G für unsere Kunden und Wachstum bei den Finanzergebnissen. Das Hörangebot „Finanzen und Bilanzen“ der Telekom unternimmt also den Versuch, Unternehmenszahlen zum Klingen zu bringen. Anregungen und Rückmeldungen gerne unter der Emailadresse: podcast@telekom.de

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Finanzen