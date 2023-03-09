Die Welt steht Kopf – Neuer Podcast zu „Finanzen und Bilanzen“ der Telekom
In unserem Telekom Netz Podcast dreht sich alles um Netzausbau und Digitalpolitik. Jetzt starten wir in dem wöchentlichen Hörangebot eine neue Reihe mit dem Titel „Finanzen und Bilanzen“. Wir sprechen über die Geschäftsstrategie der Telekom und das Zahlenwerk des Konzerns. Den Auftakt macht die Folge „Die Welt steht Kopf – Das Geschäftsjahr 2022“. Weitere Ausgaben sind geplant, beispielsweise zur Hauptversammlung oder zu anderen, wichtigen Anlässen der Finanzkommunikation. Moderiert wird der Podcast „Telekom Netz“ von Pressesprecherinnen und -Sprechern des Konzerns. Zu Wort kommen außerdem Mitarbeiter, Manager und Experten. Zu hören ist der Podcast über die üblichen Streamingdienste und unter diesem Link.