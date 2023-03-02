MWC 2023: Messe mit „Heartbeat“
Vier spannende Tage in unserem Fotoblog. Wer die Highlights der Telekom auf dem MWC Barcelona 2023 Revue passieren lassen möchte, findet hier viele Bilder.
Vier spannende Tage in unserem Fotoblog. Wer die Highlights der Telekom auf dem MWC Barcelona 2023 Revue passieren lassen möchte, findet hier viele Bilder.
Netzwerk-APIs - klingt sperrig, doch auf dem Mobile World Congress wird immer klarer: Die verborgenen Helferlein bescheren uns bald viele Innovationen. Helferlein? Ja, über solche "Application Programming interfaces" erhalten Software-Fachleute Zugriff auf bestimmte Eigenschaften unseres Netzes. Zum Beispiel für ruckelfreie und feine Hologramme, die wir künftig voneinander beim Telefonieren sehen. Netzwerk-APIs in der Zukunftshalle des MWC sind die Stars des vierten Messetages.
FS
Nachhaltige Verpackungen, Sicherheit im Straßenverkehr, einfache Zusammenarbeit in Unternehmen und Regeln für KI ..: Auch der Messe-Mittwoch bringt viele Beispiele, wie die Telekom das Leben der Menschen verbessern will. Im heutigen Fotoblog stehen zudem mehr von denen im Rampenlicht, die täglich von 9 bis 18 Uhr auf dem Messestand für die vielen Interessierten da sind.
Fotoshow
Jede Menge Technologie - von "IoT" bis "Netzwerk-APIs". Und dazu noch ein Tag inspirierender Vorträge und Diskussionen auf der Bühne. Wussten Sie, dass aus verdreckter Luft Diamanten gemacht werden können? Hier unsere Fotoeindrücke vom Messe-Dienstag. Fotoshow
Tag eins der Messe: Volles Haus am Telekom-Stand. Zahlreiche Interessierte vor Ort und im Livestream bei der Pressekonferenz. Im Fokus: starke Netze sowie Produkte und Dienste für die Menschen, daheim wie unterwegs, geschäftlich wie privat. Zum Beispiel nahtlose Satelliten-Verbindungen. Und: Nachhaltigkeit. Die Pressekonferenz war das Highlight zum Messeauftakt. Lassen Sie Tag eins in unserer Fotoshow Revue passieren. FOTOSHOW