MWC 2023: Messe mit „Heartbeat“

Tag vier: 2.3.2023

Netzwerk-APIs - klingt sperrig, doch auf dem Mobile World Congress wird immer klarer: Die verborgenen Helferlein bescheren uns bald viele Innovationen. Helferlein? Ja, über solche "Application Programming interfaces" erhalten Software-Fachleute Zugriff auf bestimmte Eigenschaften unseres Netzes. Zum Beispiel für ruckelfreie und feine Hologramme, die wir künftig voneinander beim Telefonieren sehen. Netzwerk-APIs in der Zukunftshalle des MWC sind die Stars des vierten Messetages.

FS

Tag drei: 1.3.2023

Nachhaltige Verpackungen, Sicherheit im Straßenverkehr, einfache Zusammenarbeit in Unternehmen und Regeln für KI ..: Auch der Messe-Mittwoch bringt viele Beispiele, wie die Telekom das Leben der Menschen verbessern will. Im heutigen Fotoblog stehen zudem mehr von denen im Rampenlicht, die täglich von 9 bis 18 Uhr auf dem Messestand für die vielen Interessierten da sind.

Fotoshow

Tag zwei: 28.2.2023

Jede Menge Technologie - von "IoT" bis "Netzwerk-APIs". Und dazu noch ein Tag inspirierender Vorträge und Diskussionen auf der Bühne. Wussten Sie, dass aus verdreckter Luft Diamanten gemacht werden können? Hier unsere Fotoeindrücke vom Messe-Dienstag. Fotoshow

Tag eins: 27.2.2023

Tag eins der Messe: Volles Haus am Telekom-Stand. Zahlreiche Interessierte vor Ort und im Livestream bei der Pressekonferenz. Im Fokus: starke Netze sowie Produkte und Dienste für die Menschen, daheim wie unterwegs, geschäftlich wie privat. Zum Beispiel nahtlose Satelliten-Verbindungen. Und: Nachhaltigkeit. Die Pressekonferenz war das Highlight zum Messeauftakt. Lassen Sie Tag eins in unserer Fotoshow Revue passieren. FOTOSHOW