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MWC 2023: Messe mit „Heartbeat“

1 Minute Lesezeit

Vier spannende Tage in unserem Fotoblog. Wer die Highlights der Telekom auf dem MWC Barcelona 2023 Revue passieren lassen möchte, findet hier viele Bilder.

MWC 2023: Messe mit „Heartbeat“
„Wir geben Technologie einen Herzschlag.“ Claudia Nemat stieg mit einem Bekenntnis zu einer auf den Menschen ausgerichtete Technologie in ihre „Magenta Keynote“ ein. Als führendes digitales Telekommunikationsunternehmen mit dem Menschen im Mittelpunkt. „Wir schaffen Produkte und Erlebnisse, die nützlich sind für Menschen, für unsere Kundinnen und Kunden, Ökosysteme, unsere Mitarbeitenden, unsere Aktionär*innen und die Gesellschaft. Produkte, die praktische Alltagshelfer sind.“ Zum Beispiel erschwingliche Smartphones. Und Produkte, die keinen Schaden anrichten, etwa, indem sie den Abfall auf ein Minimum reduzieren. „Ich nenne das ‚Human-centered Technology‘. Technologie muss den Menschen dienen. Nicht umgekehrt.”  

Tag vier: 2.3.2023

Netzwerk-APIs - klingt sperrig, doch auf dem Mobile World Congress wird immer klarer: Die verborgenen Helferlein bescheren uns bald viele Innovationen. Helferlein? Ja, über solche "Application Programming interfaces" erhalten Software-Fachleute Zugriff auf bestimmte Eigenschaften unseres Netzes. Zum Beispiel für ruckelfreie und feine Hologramme, die wir künftig voneinander beim Telefonieren sehen. Netzwerk-APIs in der Zukunftshalle des MWC sind die Stars des vierten Messetages.

FS

Tag drei: 1.3.2023

Nachhaltige Verpackungen, Sicherheit im Straßenverkehr, einfache Zusammenarbeit in Unternehmen und Regeln für KI ..: Auch der Messe-Mittwoch bringt viele Beispiele, wie die Telekom das Leben der Menschen verbessern will. Im heutigen Fotoblog stehen zudem mehr von denen im Rampenlicht, die täglich von 9 bis 18 Uhr auf dem Messestand für die vielen Interessierten da sind. 

Fotoshow

Tag zwei: 28.2.2023

Jede Menge Technologie - von "IoT" bis "Netzwerk-APIs". Und dazu noch ein Tag inspirierender Vorträge und Diskussionen auf der Bühne. Wussten Sie, dass aus verdreckter Luft Diamanten gemacht werden können? Hier unsere Fotoeindrücke vom Messe-Dienstag. Fotoshow

Tag eins: 27.2.2023

Tag eins der Messe: Volles Haus am Telekom-Stand. Zahlreiche Interessierte vor Ort und im Livestream bei der Pressekonferenz. Im Fokus: starke Netze sowie Produkte und Dienste für die Menschen, daheim wie unterwegs, geschäftlich wie privat. Zum Beispiel nahtlose Satelliten-Verbindungen. Und: Nachhaltigkeit. Die Pressekonferenz war das Highlight zum Messeauftakt. Lassen Sie Tag eins in unserer Fotoshow Revue passieren. FOTOSHOW