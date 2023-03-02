MWC: Telekom-Stand mit ganz viel Herzschlag

Telekom-Stand: modern, inspirierend und aufregend

Der MWC Barcelona ist die größte internationale Messe in der Telekommunikationsbranche. Mit etwa 2.400 Ausstellern aus aller Welt wird dort deutlich, was heute und in Zukunft möglich ist. Der Telekom-Stand zog dieses Jahr über 20.000 Besucherinnen und Besucher an. Das ist vergleichbar mit der Zeit vor der Corona-Pandemie. Dank beeindruckender Lichtinstallationen verwandelte sich der Telekom-Stand in eine Welt aus Magenta und Grün – und somit zu einem Highlight auf der Messe. Der Stand lud Besucherinnen und Besucher zum Erleben und Mitmachen ein. Doch nicht nur die Optik, auch das Bühnenprogramm überzeugte auf ganzer Linie. Über 40 spannende Keynotes und Talks von Top Speakern der Branche konnten Interessierte verfolgen. Die Resonanz des Messepublikums zeigt: Der Auftritt der Telekom ist modern, inspirierend und aufregend.

Gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten

„Auf dem MWC haben wir die Besucherinnen und Besucher mit unseren Lösungen begeistert und einen echten Mehrwert geboten: etwa mit inspirierenden Vorträgen von Kate Crawford, Daan Roosegaarde und Bruce Schneier. Zusätzlich zu einem zirkulär gedachten Standkonzept setzten Möbel aus recyceltem Kunststoff den Telekom-Anspruch an Nachhaltigkeit um“, sagte Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience. „Es ging uns nicht nur um Produktinszenierung und die Pflege von Geschäftsbeziehungen. Vor allem ging es uns darum, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.“