Earth Day 2023: gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Wieso, weshalb, warum?

Ökologische und soziale Verantwortung gehören seit mehr als zwei Jahrzehnten essenziell zu unserem unternehmerischen Handeln. Sie sind integraler Bestandteil unserer Unternehmensführung. Unsere Kernunternehmensprozesse richten wir konsequent nachhaltig aus. Klimaneutralität ist unser Ziel, also in der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral (Netto-Null) zu werden. Was bedeutet Netto-Null? Dass die Netto-CO2-Emissionen auf null reduziert werden. Konkret heißt das, dass nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen werden, als ihr durch natürliche Ökosysteme oder technische Lösungen wieder entzogen werden können. Schon bis 2025 wollen wir das bei den eigenen Emissionen erreichen. Bis 2040 haben wir uns das über die gesamte Wertschöpfungskette vorgenommen. Also gar keinen CO₂-Fußabdruck mehr zu hinterlassen. Dazu gehören auch Emissionen, die bei der Herstellung und Nutzung unserer Produkte anfallen. Dementsprechend nutzen wir Aktionstage wie den Earth Day als Anlass, um Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken und Umweltbewusstsein zu fördern.

Der Earth Day („Tag der Erde“) ist eine jährliche globale Veranstaltung, die am 22. April stattfindet und dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit gewidmet ist. Ursprünglich 1970 ins Leben gerufen, hat der Aktionstag sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Sie ruft Menschen dazu auf, sich für unseren Planeten einzusetzen. Die Bedeutung des Earth Days reicht jedoch weit über einen einzigen Tag hinaus. Es ist ein Aufruf zum Handeln. Und eine Chance, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen und unsere Zukunft zu sichern. Denn morgen beginnt heute. Jeden Tag.

Aktion des FC Bayern München

Der FC Bayern München ist nicht nur einer der erfolgreichsten Fußballvereine Deutschlands, sondern engagiert sich jetzt auch aktiv im Umweltschutz. In Zusammenarbeit mit dem Verein startet die Telekom eine Handysammlungsaktion bei drei Heimspielen, die am 30.04, 13.05 und am 20.05 stattfinden. Fans und Besucher*innen können ihre alten Handys in Sammelboxen abgeben. Achtung: Es dürfen nur Handy abgegeben werden, bei denen der Akku nicht sichtlich beschädigt ist. Es darf keine Flüssigkeit austreten oder der Akku deformiert sein. Die Sammelboxen sind überall in und um die Allianz Arena verteilt. Ein extra Telekom Stand befindet sich auf der Esplanade. Die Telekom stellt diese Sammelboxen kostenlos zur Verfügung und übernimmt auch die Versandkosten. Pro gespendetem Gerät gehen 50 Cent an den Tierpark Hellabrunn in München. Dieser sammelt als Kooperationspartner der Telekom bereits seit vielen Jahren nicht mehr genutzte Handys. Die erste Sammlung findet am 30. April 2023 beim Heimspiel gegen Hertha BSC statt.

Aktionen in ausgewählten Telekom Shops

Der Earth Day wird alljährlich mit einem bestimmten Schwerpunkt und Motto versehen. Im Jahr 2023 lautet dieses „Wohne lieber grüner. Leben im Einklang mit der Natur“. Inspiriert von diesem Leitmotiv haben wir uns diverse Veranstaltungen überlegt, die dieses Konzept anfassbar machen sollen. So finden ab dem 22. April für zwei Wochen vielfältige Workshops in ausgewählten Telekom Shops statt. Etwa, wie man Zuhause einen Flaschengarten oder eigene nachhaltige Kosmetik herstellen kann. Es wird Fairphone Workshops geben, und Tipps zum Hobbygärtnern in der Stadt. Außerdem eine Handy-Reparaturstation und Produkte von lokalen, nachhaltigen Startups. Mehr Informationen dazu hier .

Nachhaltige Netzgeschichten

Unsere regelmäßige Videoreihe Netzgeschichten deckt unterschiedliche Aspekte des Umweltschutzes ab. Wer sich wertvolle Informationen gerne über Bewegtbild einholt, ist bei den Netzgeschichten also genau richtig. Hier geht’s zu einigen Folgen zum Thema Nachhaltigkeit:

- Endgeräte-Kreislauf Festnetz

- Smartes Recycling für Altkleider

- Nachhaltige Produkte

- Grüner Strom für Mobilfunk

- Nachhaltiges Wassermanagement

- Gebrauchte Smartphones kaufen und verkaufen

- Nachhaltige Verpackung

- Fairphone 4

- ECO Rating

Nachhaltigkeitsmagazin bei MagentaTV

Pünktlich zum Earth Day erscheint auch die neue Folge des Nachhaltigskeitmagazins „Heute retten wir die Welt! Ein bisschen“ am 22. April. Thema dieser Ausgabe ist der Energieverbrauch in Kommunikations- und Informationstechnik. Inspiriert von dem klaren Ziel, die Energieeffizienz bei der Telekom zu steigern. Moderatorin Vanessa de Lacaze und Reporter Tobias Budde untersuchen, wie wir die durch digitalen Müll entstehenden Treibhausgase so weit wie möglich verringern können. Worauf kann man als Individuum zum Beispiel beim Verfassen von E-Mails oder beim TV schauen achtgeben? Was passiert eigentlich nachts mit unseren Funknetzen, wenn nicht viele Daten verbraucht werden? Wie können wir Sendemasten erneuerbar ausstatten? Mehr dazu hier und am 22. April um 22 Uhr auf #dabeiTV. Sendung verpasst? Kein Problem. Sie ist auf Abruf als Video on Demand bei MagentaTV verfügbar und ab 24. April auf Youtube .

T-Systems sieht grün

Eine Woche lang dreht sich auch bei T-Systems alles um Nachhaltigkeit. Vom Expert*innenblog bis zum Selbsttest beleuchtet die Redaktion im Intranet der Telekom, wie grün T-Systems agiert und wie Mitarbeitende sich dabei einbringen können. Ziel ist, das komplexe Thema greifbarer zu machen und in den Austausch zu gehen, welche Ideen Aussicht auf Erfolg haben. Zu einem dieser Blog-Beiträge geht es hier . Und auch auf den externen Kanälen der T-Systems geht es in dieser Zeit um Lösungen für digitale und nachhaltige Transformation. Und das Beste: Mitarbeitende können mitwirken, um die Zukunft noch grüner zu gestalten. Für jeden geteilten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit der „#TSI-Earthweek“ schützt T-Systems einen Quadratmeter deutschen Wald an der Loreley oder dem oberbergischen Kreis für die nächsten 30 Jahre.

