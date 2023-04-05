HR Factbook zum Geschäftsjahr 2022

Es bündelt Informationen über unsere Unternehmenskultur sowie über die Diversität, Fähigkeiten und Leistungspotenziale unserer Mitarbeitenden. Erfahren Sie außerdem mehr über das Engagement in der Führungsarbeit und was wir für den Arbeits- und Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen tun. Es gibt Ihnen einen Überblick über die Personalkosten, Daten über Einstellungen und Fluktuation runden das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit ab.

video Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.

Besondere Kennzahlen 2022

Insgesamt arbeiten 206.759 Beschäftigte in 34 Ländern bei der Deutschen Telekom.

Im Durchschnitt haben unsere Vollzeitmitarbeitenden 2022 einen Umsatz in Höhe von 542.000 Euro pro Person generiert.

Die Zahl der angelegten O365-Modern-Groups zur digitalen Zusammenarbeit stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 45 Prozent auf 65.320 an.

Durchschnittlich haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 4,5 Tage im Jahr weitergebildet, davon 3,6 digital.

Der Anteil an digitalen Expertinnen und Experten weltweit stieg auf 19,7 Prozent.

Die Frauenquote der Gesamtbelegschaft liegt bei 35,7 Prozent.

Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

