HR Factbook zum Geschäftsjahr 2022
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2022 bietet Ihnen alle Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2022 bietet Ihnen alle Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
Es bündelt Informationen über unsere Unternehmenskultur sowie über die Diversität, Fähigkeiten und Leistungspotenziale unserer Mitarbeitenden. Erfahren Sie außerdem mehr über das Engagement in der Führungsarbeit und was wir für den Arbeits- und Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen tun. Es gibt Ihnen einen Überblick über die Personalkosten, Daten über Einstellungen und Fluktuation runden das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit ab.
video Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.
Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.