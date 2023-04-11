Open RAN Technical Priorities Release 3 veröffentlicht

Open RAN Technical Priorities Release 3 ist eine Aktualisierung der Dokumente, die im Juni 2021 (Release 1) bzw. im März 2022 (Release 2) veröffentlicht wurden. Es ist das Ergebnis der Arbeit, die im Rahmen der von der Deutschen Telekom AG, Orange S.A., Telefónica S.A., TIM S.p.A. und Vodafone Group Plc unterzeichneten Absichtserklärung zu Open RAN geleistet wurde.

Während sich Release 1 auf die wichtigsten Szenarien und technischen Anforderungen für die einzelnen Bausteine eines herstellerübergreifenden RAN konzentrierte, lag der Schwerpunkt von Release 2 auf den Bereichen Intelligenz, Orchestrierung, Transport und Cloud-Infrastruktur. Dabei wurden auch die Energieeffizienzziele und -vorgaben zur Unterstützung eines nachhaltigen Open RAN berücksichtigt.

Version 3 konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung weiterer Anforderungen an SMO und RIC, während andere Bereiche wie Cloud-Infrastruktur, O-CU/O-DU und O-RU erheblich verbessert wurden. Darüber hinaus konzentriert sich diese neue Version ausführlicher auf Sicherheitsthemen und verschiedene Herausforderungen, die durch die von der O-RAN-Architektur geförderte Disaggregation entstehen. Insbesondere die Sicherheitsanforderungen sind nun in einem eigenen Abschnitt des Dokuments zu den technischen Prioritäten des MoU enthalten. Auch Themen der Energieeffizienz (EE) wurden detaillierter analysiert, wobei neue Anforderungen in verschiedenen Bereichen identifiziert wurden, z. B. Cloud-Infrastruktur, O-CU/O-DU, RIC-Anwendungsfälle und RAN-Funktionen.

Die technischen Prioritäten sind diejenigen, die von den Unterzeichnern als vorrangig für Open RAN-Lösungen angesehen werden. Die technischen Prioritäten (i) dienen der RAN-Lieferantenindustrie als Orientierung, worauf sie sich konzentrieren können, um die Markteinführung in Europa zu beschleunigen. Dabei liegt der Schwerpunkt kurzfristig auf der Verfügbarkeit kommerzieller Produkte und mittelfristig auf der Entwicklung von Lösungen. Sie (ii) sollen als Input für das Open RAN Release Framework von TIP dienen. Dieses kann dann gemeinsam mit der gesamten Industrie entwickelt werden, um Anforderungen zu schaffen, die potentiell als Grundlage für die Zertifizierung verwendet werden können und eine effiziente Lieferkette fördern. Die technischen Prioritäten stellen keine Ausrichtung auf die Beschaffungs-/Produktauswahlprozesse der einzelnen Unterzeichner dar.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Entwicklung wettbewerbsfähiger Open RAN-Lösungen in Europa und anderen Regionen zu beschleunigen und letztlich die weltweite Einführung der Technologie zu beschleunigen. Die technischen Prioritäten der Open RAN MoU Group werden sich, wie alle von der Industrie durch TIP entwickelten Anforderungen, im Laufe der Zeit entsprechend dem Fortschritt der Open RAN-Standardisierung in den jeweiligen Standardisierungsgremien und der Marktentwicklung von Open RAN-Lösungen weiterentwickeln.

