MagentaSport steigert Reichweiten in der Frauen Bundesliga

MagentaSport zeigt alle 132 Partien noch bis zur Saison 2026/27 live. Als Besonderheit bietet MagentaSport zum letzten Spieltag am 28. Mai eine Premiere für die Frauen-Bundesliga: die erste Konferenz mit allen sechs Partien gebündelt. Die Konferenz ist für MagentaTV-Kunden kostenfrei auf MS Sport zu sehen. Simon Köpfer moderiert ab 13.45 Uhr, Tabea Kemme und die ehemalige FC Bayern München-Spielerin Kathrin Lehmann sind als Expertinnen im Einsatz.



Sowohl im Titelkampf als auch auf den Abstiegsplätzen fallen die Entscheidungen erst am letzten Spieltag. Die Frauen des FC Bayern gehen mit zwei Punkten Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg als Spitzenreiterinnen in ihr letztes Spiel gegen Turbine Potsdam. Schon jetzt steht fest: Der FC Bayern, der VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt werden Deutschland im internationalen Wettbewerb vertreten. Gegen den Abstieg kämpfen noch 1. FC Köln, der MSV Duisburg und der SV Meppen, Turbine Potsdam hat bereits keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.



MagentaSport zeigt seit zwei Spielzeiten alle Partien der FFBL live. Als Vorreiter in der Berichterstattung zur Frauen-Bundesliga hat MagentaSport kürzlich mit der Tiktok „Reaction Show“ zum Top-Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg erneut die mediale Präsenz der FFBL im Social und digitalen Bereich erweitert. Dazu der regelmäßige Podcast „FFBL-Talk“ und hochwertige Live-Berichte – die Reichweiten in der Frauen-Bundesliga wachsen und werden zum Abschluss der Saison am 28. Mai Rekordwerte bei MagentaSport erzielen.

Der finale FFBL-Spieltag ab 13.45 Uhr bei MagentaSport in der Übersicht: