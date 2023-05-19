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T Challenge: Pitches und Preisverleihung

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Am 23. Mai 2023 präsentieren die Top-Teams der diesjährigen T Challenge ihre Lösungen vor der Jury und die Gewinner werden ausgezeichnet. Sie können die Veranstaltung per Live-Stream verfolgen.

T Challenge: Pitches und Preisverleihung
Dritte „T Challenge“ mit T-Mobile US 

Teilnehmer aus 53 Ländern haben Ideen für die diesjährige T Challenge eingereicht. Am 23. Mai 2023, dem Demo-Tag, werden 20 Teams in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn ihre Lösungen zu Web3 in der Telekommunikation vor der Jury präsentieren. Den Live-Stream der Veranstaltung können Sie unter folgendem Link aufrufen: telekom-challenge.com

Agenda

13:00 - 16:30

Eröffnung und Pitches

18:00 - 18:30

Panel Diskussion “Web3 in Telecommunications: Unlocking the Future of Connectivity and Customer Experience”

20:30 - 21:00

Preisverleihung

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

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