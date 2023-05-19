T Challenge: Pitches und Preisverleihung

Teilnehmer aus 53 Ländern haben Ideen für die diesjährige T Challenge eingereicht. Am 23. Mai 2023, dem Demo-Tag, werden 20 Teams in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn ihre Lösungen zu Web3 in der Telekommunikation vor der Jury präsentieren. Den Live-Stream der Veranstaltung können Sie unter folgendem Link aufrufen: telekom-challenge.com

Agenda

13:00 - 16:30 Eröffnung und Pitches 18:00 - 18:30 Panel Diskussion “Web3 in Telecommunications: Unlocking the Future of Connectivity and Customer Experience” 20:30 - 21:00 Preisverleihung

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.