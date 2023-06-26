Drei Mal ist Tradition
Drei Mal ist im Rheinland schon Tradition – und das gilt natürlich auch für das 3. BonnLive Open Air powered by Telekom. Nach der Premiere im Sommer 2021 und der Fortsetzung im drauffolgenden Jahr verwandelte sich der Campus des Telekom Forums am Bonner Landgrabenweg im Juni 2023 wieder in eine große Open-Air-Fläche. Bei bestem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen sorgten zahlreiche Konzerte und Theaterproduktionen für reichlich Spaß. Und beim Public Viewing der Playoffs der Basketball-Bundesliga fieberten mehrere Tausend Fans mit den Telekom Baskets Bonn.