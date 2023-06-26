Drei Mal ist Tradition

Der Premiere im Sommer 2021 folgte im Juni 2022 die Fortsetzung: Für drei Wochen verwandelte sich der Campus des Telekom Forums am Landgrabenweg in Bonn beim 2. Telekom Open Air von BonnLive wieder in eine große Open-Air-Fläche. Nach dem Wegfall fast aller Corona-bedingten Einschränkungen konnten wieder zahlreiche Konzerte und Theaterproduktionen ohne Auflagen stattfinden.

Das Telekom Open Air von BonnLive brachte 2021 zum ersten Mal Musik, Theater und Public Viewing vor das Telekom Forum. Nach schwierigen Wochen mit strengen Corona-Regeln, sank die Inzidenz in Bonn rechtzeitig zum Start der Open-Air-Saison. Rund 3.500 Besucher*innen erlebten Kultur pur.

Im Sommer 2020 brachte die Deutsche Telekom AG mit der Kölner Kultband Brings bekannte Musiker in die Drive-In-Arena nach Olpe.

Kultur und Musik live erleben

Gut acht Wochen brachte BonnLive Kulturgarten mit Unterstützung der Deutschen Telekom kulturelle Veranstaltungen im Sommer 2020 nach Bonn.

