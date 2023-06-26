"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Drei Mal ist Tradition

1 Minute Lesezeit

Drei Mal ist im Rheinland schon Tradition – und das gilt natürlich auch für das 3. BonnLive Open Air powered by Telekom. Nach der Premiere im Sommer 2021 und der Fortsetzung im drauffolgenden Jahr verwandelte sich der Campus des Telekom Forums am Bonner Landgrabenweg im Juni 2023 wieder in eine große Open-Air-Fläche. Bei bestem Wetter und hochsommerlichen Temperaturen sorgten zahlreiche Konzerte und Theaterproduktionen für reichlich Spaß. Und beim Public Viewing der Playoffs der Basketball-Bundesliga fieberten mehrere Tausend Fans mit den Telekom Baskets Bonn.

Drei Mal ist Tradition
Einzigartig in Bonn: Das große Zeltdach schützte die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen beim Open Air auf dem Telekom Campus vor der Sonne.

Der Premiere im Sommer 2021 folgte im Juni 2022 die Fortsetzung: Für drei Wochen verwandelte sich der Campus des Telekom Forums am Landgrabenweg in Bonn beim 2. Telekom Open Air von BonnLive wieder in eine große Open-Air-Fläche. Nach dem Wegfall fast aller Corona-bedingten Einschränkungen konnten wieder zahlreiche Konzerte und Theaterproduktionen ohne Auflagen stattfinden. 

Das Telekom Open Air von BonnLive brachte 2021 zum ersten Mal Musik, Theater und Public Viewing vor das Telekom Forum. Nach schwierigen Wochen mit strengen Corona-Regeln, sank die Inzidenz in Bonn rechtzeitig zum Start der Open-Air-Saison. Rund 3.500 Besucher*innen erlebten Kultur pur.

Im Sommer 2020 brachte die Deutsche Telekom AG mit der Kölner Kultband Brings bekannte Musiker in die Drive-In-Arena nach Olpe.

Kultur und Musik live erleben

Gut acht Wochen brachte BonnLive Kulturgarten mit Unterstützung der Deutschen Telekom kulturelle Veranstaltungen im Sommer 2020 nach Bonn.
 

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Veröffentlicht in

Sponsoring