Erster Platz für nachhaltiges Engagement mit #GegenHassimNetz

Die Telekom steht für ein Netz, das Menschen verbindet. Alle sollen gleichermaßen von den Chancen der digitalen Welt profitieren können. Hass, Hetze und Desinformation gefährden unser Zusammenleben im Netz, Diskurse verschieben sich, Meinungsvielfalt geht verloren. Das schadet unserer Demokratie. Mit der Initiative #GegenHassImNetz macht sich die Telekom seit Sommer 2020 für ein respektvolles Miteinander im Netz nach demokratischen Spielregeln stark. Mit reichweitenstarken Kampagnen in TV, Funk und Kino und vielfältigen Angeboten sensibilisiert und befähigt die Telekom die Gesellschaft, aktiv zu werden gegen Hass. Die Telekom arbeitet eng mit gleichgesinnten externen Partnern zusammen.

Auszeichnung für Kampagne gegen Hass

Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte zeichnet Unternehmen und Organisationen aus, die nachhaltige Projekte fördern und engagierte Ideen für Umwelt und Gesellschaft umsetzen. Die hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien orientiert sich bei ihrer Auswahl an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, der ehemaligen Bundesministerin für Wirtschaft und Technologie, wurde der Preis vom Deutschen Institut für Service-Qualität in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv und dem DUP Unternehmer verliehen.

"Die Auszeichnung mit dem ersten Platz freut uns sehr, denn sie unterstreicht gesellschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit", sagt Marike Mehlmann-Tripp, Cluster Lead Social Engagement. Durch diverse nationale und internationale Initiativen arbeitet die Telekom auch in Zukunft daran, digitale Teilhabe zu ermöglichen und den Zusammenhalt in der digitalen Gesellschaft zu fördern.

