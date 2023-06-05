MagentaTV-Premiere: JETZT! WIR! Special Olympics in Berlin – Die Doku

Vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympics World Games erstmals in Deutschland statt – mit der Deutschen Telekom als Premium Partner und Teil der deutschen Medienallianz. Für die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung hat MagentaTV in den vergangenen Monaten verschiedene Athlet*innen auf ihrem Weg zur größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt begleitet. Mit dabei sind Moderator Johannes B. Kerner , die zweifache Fußball-Europameisterin Célia Šašić und Tennisstar Andreas Mies als prominente Pat*innen. Die Dokumentation „JETZT! WIR! Special Olympics in Berlin“ feierte am gestrigen Sonntag, 04. Juni ihre Premiere bei MagentaTV und ist seit gestern auch in der MagentaTV Megathek sowie kostenlos auf dem MagentaTV-YouTube-Kanal abrufbar. Wie auch alle anderen Inhalte zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 wird auch die Dokumentation komplett barrierefrei zur Verfügung gestellt, also mit Untertiteln, mit Audiodeskription sowie in Deutscher Gebärdensprache.

„Dabei sein ist alles“

Für die 60-minütige Dokumentation hat Regisseur Michael Maske verschiedene Sportler*innen jeweils ein halbes Jahr lang mit der Kamera begleitet. Dabei zeigt er, wie sie sich auf die Spiele in Berlin vorbereiten. Die Zuschauer*innen sind hautnah dabei, wenn die Athlet*innen sich den vielfältigen Herausforderungen stellen. Überdies lernen sie auch ihre Welt abseits von Trainingsplatz und Wettkampf kennen. Dazu gehören das Zuhause der Akteurinnen und Akteure, ihre Familien und Freunde sowie ihr Alltag im Berufsleben. Alle Beteiligten eint ein großes Ziel: Sie wollen bei den Special Olympics World Games in Berlin dabei sein. Hier gibt es die Dokumentation auf Abruf:

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