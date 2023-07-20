Comenius-Awards für Teachtoday und SCROLLER.

Der Comenius-EduMedia-Award wird seit 1995 von der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. verliehen und zeichnet pädagogische, inhaltliche und gestalterisch herausragende didaktische Bildungsmedien aus. Eine aus sechs europäischen Ländern besetzte Fachjury aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Fach- und Bildungspraktikerinnen und -praktikern begutachtete in diesem Jahr über 200 Bildungsmedien. Dabei überzeugte die Initiative Teachtoday mit ihrer hervorragenden didaktisch-medialen Qualität und wurde in den Kategorien „IT-, Kommunikations- und Medienbildung“ und „Allgemeine Multimediaprodukte“ ausgezeichnet.

Mit der Initiative Teachtoday werden Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit alltagsnahen Tipps und Materialien zur sicheren und souveränen Mediennutzung unterstützt. Zu der Initiativen zählen die Toolbox , welche über 100 Formate zur Förderung der Medien- und Demokratiekompetenz junger Menschen anbietet und das Kindermagazin SCROLLER . Das Magazin erscheint seit 2021 als interaktives Format und vermittelt Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren Medienkompetenz auf Augenhöhe. Besondere Beachtung wird der Barrierefreiheit der multimedialen Elemente und der Integration einer Vorlesefunktion geschenkt.

Die Telekom setzt sich mit vielfältigen Projekten und Initiativen dafür ein, dass alle Menschen die vielfältigen Chancen der Digitalisierung sicher, kompetent und souverän nutzen können, ohne Angst vor Ausgrenzung oder Hass haben zu müssen. Medien- und Demokratiekompetenz sind entscheidend, um digitale Medien sicher und eigenverantwortlich nutzen zu können.