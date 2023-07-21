Wir entscheiden, ob wir das Netz dem Hass überlassen

Die Telekom macht sich stark für ein weltoffenes und allen zugängliches Netz, in dem Meinungsvielfalt herrscht und unterschiedliche Perspektiven Platz haben. Für ein Netz ohne Hass, in dem alle Menschen respektvoll miteinander umgehen.

Wenn Einzelne diesen digitalen Raum nutzen, um andere Menschen herabzusetzen, anzufeinden oder mit Hass zu überziehen, liegt es an uns allen, nicht wegzusehen oder weiter zu klicken, sondern eine klare Entscheidung gegen Hass zu treffen.

Jeder einzelne Kommentar macht dabei einen Unterschied für das Netz, in dem wir uns bewegen. Jeder einzelne positive Kommentar hilft und unterstützt. Denn die Folgen von Hass im Netz trägt nicht nur der oder die Betroffene, sondern auch wir als Gesellschaft. In Einzelfällen können Leben beeinträchtigt werden. Angstattacken, Depressionen und sogar körperliche Auswirkungen sind bei Betroffenen von Hate Speech um ein Vielfaches höher als im Rest der Bevölkerung. Mit der Entscheidung, die eigenen Kommentare und damit das persönliche Miteinander respektvoll und umgänglich zu halten, kann ein Netz ohne Hass seinen Anfang nehmen. Und wir helfen gleichzeitig Betroffenen von Hatespeech. Ob das gelingt, liegt an uns allen.

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Jeder Kommentar, der an einen anderen Menschen gerichtet ist, hinterlässt Spuren im Leben dieses Menschen. Was Hasskommentare in dieser Hinsicht anrichten können? Praktisch alles. Für niemanden aber vor allem für junge Menschen ist das kaum zu ertragen. Weil der digitale Raum ein signifikanter Teil ihrer Welt ist. Aber wir können dies verhindern. Wenn wir uns dazu entscheiden, Hass nicht zu dulden, sondern stattdessen Mut machen und andere unterstützen. Ein einfacher positiver Kommentar kann so etwas bewirken. Und wir alle können diese Entscheidung treffen. Denn am Ende entscheiden wir, ob wir das Netz dem Hass überlassen.

Und dafür arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, die Menschen inspirieren, selbst aktiv zu werden und ihnen das passende Werkzeugset an die Hand geben. Schaut euch an, was unsere Partner machen und anbieten: Und hier eine kleine Auswahl.