„Gegen Hass im Netz“ erhält Marken-Award 2023.

Mit dem Marken-Award zeichnen die absatzwirtschaft und der Bundesverband Marketing Clubs (BVMC) in diesem Jahr zum 23. Mal Unternehmen aus, deren Marketingleistungen nachweislich zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Eine hochkarätige Jury von Expertinnen und Experten aus Management, Marketing, Medien und Agenturen entscheidet in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarke in der jeweiligen Kategorie. In diesem Jahr werden besondere Leistungen in den Kategorien Markenführung, Markenpersönlichkeit und gesellschaftliches Engagement gewürdigt. In der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ wurde die Telekom am Mittwochabend in Düsseldorf für ihre Haltungskampagne „ Gegen Hass im Netz “ zum Sieger gekürt.

Gesellschaftliches Engagement für ein Netz ohne Hass

Die Telekom steht für ein Netz, das Menschen verbindet. Alle sollen gleichermaßen von den Möglichkeiten der digitalen Welt profitieren können. „Wir sind diejenigen, die die Menschen vernetzen, indem wir digitale Infrastruktur bereitstellen. Also dürfen gerade wir nicht wegschauen, wenn solche Dinge passieren.“, sagt Christian Hahn, Leiter Marketingkommunikation, Strategie und Medien.

Mit der Initiative „Gegen Hass im Netz“ setzt sich die Telekom seit Sommer 2020 für ein respektvolles Miteinander im Internet nach demokratischen Spielregeln ein. Mit reichweitenstarken Kampagnen in TV, Radio, Social Media und Kino sowie vielfältigen Angeboten sensibilisiert und befähigt die Telekom die Gesellschaft, gegen Hass vorzugehen. Dabei arbeitet die Telekom eng mit gleichgesinnten externen Partnern zusammen.

„Hinter der Initiative „Gegen Hass im Netz“ steht eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern für ein Netz ohne Hass einsetzen. Wir freuen uns, dass die Initiative zum wiederholten Mal ausgezeichnet wurde und die Arbeit unseres Markenteams, das die Initiative kreativ nach außen trägt, hier für seine hervorragende Leistung gewürdigt wurde.“, sagt Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility. Der aktuelle Spot ist bereits der fünfte Launch der Haltungsinitiative, die in Zusammenarbeit mit Agenturen wie Saatchi & Saatchi, The Goodwins (Kreation), Mindshare oder Emetriq (Media), entsteht und mit der sich das Unternehmen für den Marken-Award 2023 beworben hat.