Digital X 2023: TechBoost schiebt Megatrend Connected Business an

Im Geschäftsalltag kommuniziert alles miteinander: Abteilungen, Menschen und Maschinen. So lässt sich „Connected Business“, einer der Megatrends der Digital X 2023, umschreiben. TechBoost lebt und repräsentiert ihn at its best. Im „Stadtgarten Quartier“ im Kölner Stadtgarten zeigen 70 Spitzen Entrepreneure ab dem 20. September für viele Digitalisierungs-Herausforderungen eine Lösung.

Der Kölner Stadtgarten wird für zwei Tage zum Schmelztiegel der Innovationen. Im Sinne des Messemottos „Be digital. Stay human.“ dienen sie dem Fortschritt in unseren wichtigsten Lebensumfeldern. Natürlich ist auch oft Künstliche Intelligenz im Spiel. Zum Beispiel stellt „Cloud Supplier“ die IT-Automationsplattform MILTON vor: Sie kombiniert IT-Service Monitoring und Künstliche Intelligenz, um Routineaufgaben und IT-Tickets automatisch zu lösen. Oder ganz praktische Helfer wie Clockin: Die clockin App hilft KMUs dabei, sich von der Zettelwirtschaft zu befreien. Die Arbeitszeiterfassung und Projektdokumentation werden einfach digitalisiert. Und amberSearch weiß einfach alles über das eigene Unternehmen: Mittels generativer KI haben alle Mitarbeiter*innen einen intuitiven Zugang zu firmeninternen Informationen aus verschiedenen Datenquellen. Ebenfalls im Stadtgarten zu erleben: Cognigy , ein Marktführer im Bereich der konversationellen KI. Unkomfortable Wartezeiten in Kundenhotlines gehören damit der Vergangenheit an. Der Dienst zeichnet sich durch eine natürlichen Sprache aus und ist auf vielen Kanälen einsetzbar.

Beim Thema Nachhaltigkeit zeigen Moot und GreenFlash ihr Können. „ M ade o ut o f t rash“ macht Upcycling massentauglich: bestehende Materialien finden zurück in den Kreislauf und erfahren eine Aufwertung: aus Bettwäsche werden T-Shirts, aus Sofakissenbezügen Taschen. Aber auch große und mittelgroße Unternehmen bringen mit MOOT Materialien zurück in den Kreislauf. GreenFlash ist ein ganzheitlicher Anbieter von modernsten Photovoltaikanlagen. Der Clou: sie sind intelligent mit Ladeinfrastruktur, Stromspeichern und weiteren Energieerzeugungsquellen vernetzt.

Lust auf mehr machen der digitale DiHeSys 3DMedikamentendrucker, der Avatar von goAVA chattet mit den Besucher*innen, und über den Kinetic Walkway mit Ladestation lädt man sein Handy mit selbst erzeugter Energie wieder auf. Übrigens, TechBoost präsentiert neben dem Megatrend Connected Business natürlich auch Innovationen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zukunft der Arbeit.

2017 ins Leben gerufen, ist TechBoost heute ein etabliertes Startup-Programm, das mehr als 800 digitale Startups in Deutschland fördert und Innovationspartner für Geschäftskunden ist. Startups profitieren vom Zugang zum Geschäftskundennetzwerk der Telekom sowie Vertriebs- und Marketingunterstützung. Ziel ist es, Unternehmen und Startups, erfolgreich zusammen zu führen. Zahlreiche Partnerschaften und neue Geschäftsmodelle für den Mittelstand konnten seither auf den Weg gebracht werden.

Mehr unter https://techboost.telekom.com/ und https://www.linkedin.com/showcase/telekomtechboostprogramm/

Am Puls der Zukunft: Future Stage Führende Köpfe aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren, wie Digitalisierung unsere Welt sozial gerechter, lebenswerter und nachhaltiger machen kann: „Schon heute der Zeit voraus - Wie wir innovieren, ohne uns selbst zu überholen?“ Wie finden wir den Mittelweg zwischen Innovation und Wirtschaftlichkeit? Was heißt das Messe-Motto „Be digital. Stay Human.“? - der Mensch macht bei allem Fortschritt noch immer den Unterschied. Was kann Generative AI schon heute, wo liegen ihre Chancen und Risiken? Zu Fortschritt gehört auch Nachhaltigkeit: Warum muss Nachhaltigkeit kein Kostenfaktor sein?



Mit dabei sind unter anderem:

■ Sven Göth , Visionär, Experte für die Lebens-, Kunden- und Arbeitswelten der Zukunft, Zukunftscoach für KMUs

■ Heidrun Twesten , Founder, CEO Impacct GmbH&VC

■ Anders Inset , Wirtschaftsphilosoph, Visionär, Co-Founder

■ Fränzi Kühne , Vorstand edding

■ Vera Knauer , Prokura, Strategie & Beteiligungen, Ortho Innovations GmbH

■ Lara Bothur , LinkedIn Top voice 2023, Corporate Influencerin

TechBoost Connect: Innovationen entdecken und Geschäftspartner werden

Wer gezielt für seine Digitalisierungs-Herausforderung die beste digitale Lösung sucht, ist bei Techboost Connect richtig. Hier finden Startups und Kunden zueinander, um gemeinsam zu wachsen. Auf der Matchmaking Plattform TechBoost Connect stellen Unternehmen ihre geschäftliche Herausforderung vor. Darauf können sich Startups mit ihren innovativen Lösungen bewerben. Noch vor Start der Messe platziert, findet die Beratung direkt auf der Messe statt. VIP-Zugang zum Stadtgarten inklusive.

Geführte Touren

Für den besseren Überblick werden Themenrundgänge angeboten, während der Messe buchbar über die Digital X App.