Digital X: Praxis-Check Zukunft

Denkanstöße und Impulse

In Summe werden mehr als 250 Speaker ihre Meinung sagen, kontrovers diskutieren und ihre Sicht und Erfahrung mit den 50.000 erwarteten Besucher*innen teilen.

Der US-amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent George Clooney ist politisch engagiert und setzt sich für den Klimaschutz und Menschenrechte ein. Zu den zahlreichen Auszeichnungen seines humanitären Engagements zählen der Peace Summit Award 2007, der auf dem achten Weltgipfel der Friedensnobelpreisträger verliehen wurde, und der Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award 2010. Im August 2016 gründeten George und seine Frau Amal die Clooney Foundation for Justice.

Als Mitbegründer der schwedischen Band ABBA hat Björn Ulvaeus einen besonderen Einblick in das Musikbusiness und den Einfluss der Digitalisierung auf die Musikindustrie und deren Potenzial.

Amy Webb wird mit ihrem Auftritt auf der Digital X erstmals in Europa sprechen. Das Forbes Magazin nannte sie eine der „fünf Frauen, die die Welt verändern“. Die Futuristin, Technologie-Analystin und Gründerin des Future Today Institute ist bekannt für ihre präzisen Vorhersagen und Analysen über zukünftige Technologietrends wie AI und deren Auswirkungen auf Unternehmen und Gesellschaft.

Keiner verkörpert das Motto „Be digital. Stay human.“ (übertragen „Wir. Menschlich digital.“) so sehr wie Neil Harbisson . Der britische Künstler und Cyborg Aktivist ist der erste Mensch auf der Welt mit einer implantierten Antenne im Schädel. Sie ermöglicht dem farbenblinden Harbisson anhand von Schallwellen sowohl sichtbare als auch unsichtbare Farben wie Infrarot und Ultraviolett wahrnehmen zu können.

Constanze Kurz ist Informatikerin, Sachbuchautorin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs. In ihren Blogs, Essays und in ihrer vierzehntägigen Kolumne „Aus dem Maschinenraum“ (2010-2019) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht sie auf Sicherheitslücken und Monopole im Bereich der neuen Technologien aufmerksam.

WDR-Intendant Tom Buhrow hat eine bedeutende Rolle bei der Förderung der Digitalisierung im WDR übernommen. Er betont die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Programme für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im digitalen Zeitalter.

Trends und Innovationen

Innovationen, die gestern noch Zukunftsmusik waren, sind inzwischen im Markt angekommen, für große Unternehmen ebenso wie für Mittelstand und öffentliche Hand. Die Digital X zeigt innovative Technologien und Lösungen, die das Potenzial haben, Geschäftsprozesse zu optimieren und neue Wachstumschancen zu erschließen. Geschäftskunden können die neuesten Produkte und Dienstleistungen ausprobieren und bei Live-Vorführungen herausfinden, wie sie diese in ihrem eigenen Unternehmen einsetzen können.

Die niederländische Firma RanMarine Technology hat eine autonom schwimmende Drohne zur Gewässerreinigung entwickelt. Dank präziser Positionsbestimmung kann sie nicht nur auf dem abgesteckten Kurs effizienter Müll sammeln. Darüber hinaus übermittelt sie ortsbezogene Wasserqualitätsdaten.

MIRA und die Telekom präsentieren, wie die Zukunft des Nahverkehrs mit teleoperiertem Fahren aussehen kann. In Köln bringen sie in einem ferngesteuerten Fahrzeug Gäste entlang der Kölner Ringe vom Rudolfplatz zum Mediapark.

In einer Hydraulikbagger-Fahrerkabine von Komatsu lernen Interessierte per VR-Brille die Dimensionien solcher Großgeräte kennen. In einer Simulation können sie den Bagger bedienen und fahren. Gemeinsam mit weiteren Dienstleistern entwickelte Telekom MMS dafür eine 3D-Anwendung auf einer VR-Trainings- und Collaboration Plattform.

Arzneimittel aus dem 3D Drucker zeigt Digital Health Systems . Die gedruckten Medikamente ermöglichen den Zugang zu personalisierten Wirkstoffen in individueller Dosis und optimieren so Wirksamkeit und Verträglichkeit für die Patienten.

Auf Entdeckerreise

Die Digital X bietet Information und Inspiration: Geschäftskunden ebenso wie Privatleute erweitern ihr Wissen und entdecken neue technologische Möglichkeiten – spielerisch leicht:

Auf dem Robotic Playground können sich Menschen interaktiv mit Robotern auseinandersetzen: Ein Roboter-Hunderudel reagiert auf Menschen. Ein Roboterarm bewegt sich zu einer Klanginstallation und erzeugt Seifenblasen. In der Nähe schwingen Roboterarme ein Springseil. Ein anderer Roboter meißelt live eine Marmorskulptur.

In der AI-Gallery dient künstliche Intelligenz zur Erstellung eines Kunstwerks. In einem ausgewählten Themenfeld erstellt der Betrachter eine Skizze. Sie wird daraufhin von einer GPT4 Variante beschrieben und mittels Stable Diffusion in ein künstlich generiertes Bild übertragen. Passend zur Bild-Stimmung wird die Beleuchtung sowie die Hintergrundmusik über KI gesteuert.

Und wer über den Kinetic Walkway im Stadtgarten läuft, hilft mit seiner Bewegung nutzbaren Strom zu erzeugen. Die elektrischen Pflastersteine bestehen aus elektromagnetischen Induktionsgeneratoren, die sich durch das Gewicht menschlicher Schritte vertikal verschieben und so Energie erzeugen.

Forum des Austauschs

Die Veranstaltung bietet Geschäftskunden die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven auf die eigene digitale Strategie zu entwickeln, sei es beim Netzwerken in der Kölschen Nacht mit kölschen Stimmungsbands wie Brings, Cat Ballou und Kasalla. Beim Telekom Street Gig präsentieren die US-Weltstars Thirty Seconds to Mars exklusiv ihr neues Album. Mit dem Equal eSports Festival werden die Kölner Rheinterrassen am 20. und 21. September 2023 zum Hotspot der eSports-Szene. Die Telekom setzt mit ihrer Initiative ein klares Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Diversität in der Gaming-Welt. Außerdem findet am 20. und 21. September 2023 in Köln die DMEXCO statt. In diesem Jahr kooperieren die beiden Veranstaltungen und bieten Besucher*innen des jeweiligen Events die Möglichkeit, mit ihrem Ticket beide Veranstaltungen zu besuchen.

