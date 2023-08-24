Digital X: Thirty Seconds to Mars präsentieren exklusiv neues Album

Exklusive Premiere: Die Telekom holt Thirty Seconds to Mars am 20. September auf die Digital X-Bühne. Die US-amerikanische Multi-Platin-Band um Sänger und Oscar-Preisträger Jared Leto und Schlagzeuger Shannon Leto wird im Kölner MediaPark spielen. Die US-Superstars präsentieren im Rahmen der Weltausstellung der Digitalisierung sowohl Fan-Favoriten als auch Songs des neuen Albums „It's The End Of The World But It's A Beautiful Day“. Fans können den einzigartigen Auftritt zu Hause und unterwegs als kostenlosen Livestream auf MagentaMusik und auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen verfolgen oder bei MagentaTV , Kanal 141 bei Standardbelegung, und beim Sender #dabeiTV.

Jared und Shannon Leto freuen sich auf den Auftritt: „Wir können es kaum erwarten, im September wieder in Deutschland zu sein. Es ist schon zu lange her, seitdem wir dort aufgetreten sind. Ein besonderer Dank geht an die Telekom, die uns zum zweiten Mal zu ihrem Street Gig eingeladen hat. Wir freuen uns darauf, neue Musik zu präsentieren und einige unserer Lieblingssongs in Köln zu spielen."

Für Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland, ist der Auftritt der angesagten Alternative-Rockband ein Höhepunkt der weltweit größten Digitalisierungsmesse: „Die Digital X vereint technologische Entwicklung und Inspiration. Als Telekom sind wir stolz darauf, mit unserem Netz innovative und außergewöhnliche Musik-Erlebnisse für unsere Kund*innen und Musik-Fans zu schaffen. Der Street Gig mit Thirty Seconds To Mars im Rahmen der Digital X ist ein weiteres Beispiel dafür. Das wird ein unvergessliches Konzert und Entertainment pur – für alle Anwesenden vor Ort, zu Hause und unterwegs auf den mobilen Endgeräten”.

Neues Album erscheint am 15. September

Das neue und insgesamt sechste Album von Thirty Seconds To Mars erscheint am 15. September. Die Vorabsingle „Stuck“ liefert bereits einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Sound. Zuletzt brachte die Band 2018 das Album „America“ heraus. In Deutschland belegte es Platz eins der Charts, in den USA Platz zwei und in Großbritannien Platz vier. Die Band zählt zu den Top-Live-Acts in der zeitgenössischen Musik, hat über acht Millionen Alben verkauft und tritt in ausverkauften Stadien auf.

Die Kölner Show findet im exklusiven Rahmen statt. Tickets können nicht gekauft werden. Mit dem Telekom-Treueprogramm Magenta Moments und etwas Glück können sich Telekom-Kund*innen aber kostenlos exklusive Karten sichern. Ab dem 6. September, 14 Uhr, stehen die Tickets zur Verfügung. Das Telekom-Treueprogramm Magenta Moments ist über das Herz-Icon in der MeinMagenta App aufrufbar.

Besuchen Sie uns auf der Digital X 2023

Die Digital X kommt am 20. und 21. September 2023 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom, engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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