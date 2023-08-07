Red Dot Design Award für Flagship Store Hamburg

Der Store konnte sich neben einer großen Konkurrenz durchsetzen und wurde als „Winner“ ausgezeichnet. Die Kategorie „Brands & Communication Design“ widmet sich dem visuellen Kommunikationsdesign, das beispielsweise Grafikdesign, Verpackungsdesign, Werbung, Markenidentität, Plakatgestaltung und digitales Design umfasst.

Wohlfühlort für Kundinnen und Kunden

"Als wir von der Auszeichnung erfahren haben, war das ein bunter Mix aus Freude, Stolz und Dankbarkeit. Es bestätigt uns darin, das Shopdesign mit jedem Umbau zu hinterfragen und zu verbessern. Und wir sehen, dass unser Konzept für die Gestaltung unserer Shops aufgeht“, sagt Karin Kranz, Leiterin Retail Immobilien und Design bei der Telekom Deutschland. Bei der Gestaltung ihrer Shops setzt die Telekom bewusst auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Flagship Store in Hamburg ist Europas größter Telekom Shop. Auf über 1.000 Quadratmetern erleben die Besucherinnen und Besucher ein einzigartiges Produkt- und Serviceangebot.

Auszeichnung mit internationaler Bedeutung

Viele Firmen streben nach diesem Award, ob Apple, Nike, Google oder andere - das Red Dot Label hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätssiegel für gelungene Gestaltung etabliert.

„Die Tatsache, dass Sie aus einer so starken Gruppe von Teilnehmern als Sieger hervorgingen, zeugt von der außergewöhnlichen Qualität Ihrer Arbeit“, heißt es von Red Dot. Die Teilnahme am Award steht Designern, Unternehmen, Agenturen und Designstudios aus der ganzen Welt offen. Dabei werden die eingereichten Beiträge von einer unabhängigen Expertenjury aus erfahrenen Designern und Branchenexperten bewertet. Die Jurymitglieder berücksichtigen Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Nachhaltigkeit und emotionale Aspekte.

Bereits seit 1993 wird der Award in der Kategorie „Brands & Communication Design“ verliehen. Um die Vielfalt in diesem Bereich fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Award in drei Disziplinen. Jeder dieser Wettbewerbe wird einmal jährlich ausgerichtet. Neben der Kategorie: „Brands & Communication Design“ gibt es noch die beiden weiteren Kategorien „Produktdesign“ und „Designkonzepte“.