Digitalisierung trifft Nachhaltigkeit. Förderbare Produkte für Geschäftskunden auf der Digital X 2023

Deutschland treibt Innovation und Wandel engagiert voran. Das wird an den über 2.500 Förderprogrammen für Unternehmen deutlich. Und Nachhaltigkeit spielt darin eine immer größer werdende Rolle. Bereits 40 Prozent dieser Programme berücksichtigen Nachhaltigkeit. Heißt: Bei vielen Digitalisierungsansätzen werden die Umwelteinflüsse bereits mitgedacht und verbessert. Insgesamt nimmt das Interesse am Zusammenspiel der beiden Aspekte zweifellos zu. Deswegen zählt „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ zu den Megatrends der Veranstaltung und wird am 20. und 21. September unter dem Motto „Be digital. Stay human.“ von führenden Köpfen der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert.

Informationsstelle zur Förderfähigkeit

Das Telekom Schubkraft-Förder-Team bietet Gästen der Messe die Möglichkeit, sich über besagte Förderprogramme zu informieren. Zu finden sein wird das Team im Restaurant Piccola, Venloer Straße 29 in Köln, sodass ein lockerer Austausch bei italienischer Küche stattfinden kann. Hier können gezielt auch Unternehmen ermitteln, ob ihre Projekte förderfähig sind.

Einige Förderprogramme übernehmen bis zu 70 Prozent der Kosten für Digitalisierungsprojekte. Mit der Telekom App „Meine Förderung“ (in App Stores kostenfrei erhältlich) können sich Interessierte selbst einen Überblick über alle Programme verschaffen – oder alternativ vor Ort den Quick-Check Nachhaltigkeit durchführen, um herauszufinden, wie es um ihre Förderungsmöglichkeiten steht.

Nachhaltige Lösungsansätze zum Anfassen

Ein weiterer Standort, an dem Nachhaltigkeit und innovative Technologien im Vordergrund stehen werden, ist die Galerie Falko Alexander, Venloer Straße 24. Dort werden digitale Lösungsansätze aus diversen Lebensbereichen vorgestellt, von Energiemanagement und Fernwartung bis hin zu spezialisierten Lösungen für Hotellerie und Gastronomie.

Einige der vorgestellten Highlights sind:

E-Mobilität: Hier wird nicht nur über die Zukunft der Elektromobilität diskutiert, sondern auch über die finanziellen und umweltfreundlichen Vorteile, die sie mit sich bringt.

Betterspace: Die Energiemanagement-Lösung better.energy steigert die Energieeffizienz und verwandelt Hotels in Smart Buildings.

TeamViewer: Diese AR-Lösungen zeigen, wie manuelle Prozesse durch Augmented Reality digitalisiert werden können.

Level Meter: Ein innovativer Recycling-Textilcontainer, der durch einen intelligenten Füllstandsensor Wasser und CO2 spart.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Potenzial der Digitalisierung in Deutschland noch nicht voll ausgeschöpft wird, das Interesse an nachhaltigen Lösungen jedoch steigt. Mit Veranstaltungen wie der Digital X in Köln wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie Technologie und Nachhaltigkeit kombiniert werden können, um Unternehmen und die Gesellschaft voranzubringen.