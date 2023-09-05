Nachhaltigkeit auf der Digital X 2023: Ein Interview mit Melanie Kubin-Hardewig

Unternehmen erhalten die Möglichkeit und gleichzeitig auch die Verantwortung, Chancen zu erkennen und aktiv zu nutzen. Und in diesem Zuge ethische Nutzung und Entwicklung digitaler Technologien sicherzustellen. "Nachhaltigkeit und Verantwortung" zählt zu den Megatrends der Digital X 2023. Inspirierende Bühnensessions, partizipative Masterclasses und innovative Showcases fördern das Bewusstsein für verantwortungsvolles Denken und Handeln und inspirieren zu unternehmerischer Nachhaltigkeit durch digitale Transformation.

Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom, beleuchtet den Megatrend und verdeutlicht, wie Gäste der Messe Nachhaltigkeit hautnah erleben können.

Frau Kubin-Hardewig, wie spiegelt sich der Megatrend „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ auf der Messe wider?

Melanie Kubin-Hardewig: Nachhaltigkeit durchzieht die Veranstaltung wie ein roter Faden. Also tatsächlich von der Planung und Umsetzung der Veranstaltung bis hin zu den Exponaten. Zwar ist es einerseits unbestreitbar, dass die Digital X eine Großveranstaltung ist und somit ihren eigenen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, andererseits haben wir uns als Initiatoren gerade deswegen verpflichtet, bei der Ausrichtung der Digital X 2023 Nachhaltigkeit besonders zu berücksichtigen und stetig zu verbessern. Dies erreichen wir durch verschiedene Maßnahmen, mit denen wir uns auf drei Handlungsfelder konzentrieren: Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft sowie soziale Verantwortung. Einige Beispiele hierfür sind die Förderung nachhaltiger Mobilität, die Umsetzung einer klimafreundlichen Logistik oder die Konzeption von dekorativen Elementen und Bühnenbau unter Berücksichtigung von Kreislaufgedanken.

Die Besucherinnen und Besucher können aber auch persönlich und individuell miterleben, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Die Brandhouses präsentieren verschiedenste innovative digitale Lösungen und Technologien, die grüne und soziale Nachhaltigkeit ermöglichen. Und in den Bühnensessions und Masterclasses werden spannende Fragen erörtert. Zum Beispiel: Wie können wir dem steigenden Ressourcenbedarf digitaler Technologien begegnen? Welche Werte braucht eine digitale Gesellschaft? Wie können wir die Digitalisierung nutzen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern?

Was sollten die Besucherinnen und Besucher keinesfalls verpassen?

Melanie Kubin-Hardewig: Auf der Veranstaltung erwarten die Gäste zahlreiche Exponate innerhalb der Brandhouses, die Nachhaltigkeit auf greifbare Weise erlebbar machen. Die Exponate reichen von innovativen Müllsammelsystemen, die im Wasser agieren, bis zu inspirierenden Upcycling-Initiativen. Außerdem können die Gäste mehr über Medienkompetenz und eine künstliche Intelligenz lernen, die dazu beiträgt, Umweltauswirkungen zu minimieren. Im Stadtgarten können die Gäste über kinetische Laufstege Energie erzeugen und so ihre Handys mit nachhaltig erzeugter Energie aufladen. Das Angebot ist vielfältig und beeindruckend.

Die Brandhouses werden auch im Rahmen der geführten Touren zum Megatrend besichtigt. Unsere Guides für die Megatrend-Tour sind übrigens Green Pioneers, unsere Nachhaltigkeitsbotschafterinnen und -botschafter, und weitere ESG-Expertinnen und -Experten. Ein Besuch der Touren lohnt sich also definitiv. Sie werden an beiden Veranstaltungstagen zu den Zeitpunkten 12, 14 und 16 Uhr angeboten und starten am Mediapark. Sollten die Gäste jedoch nicht die Gelegenheit haben, an einer der Touren teilzunehmen, so empfehle ich dennoch den Besuch einiger Brandhouses. Dank unserer App können Gäste alle Brandhouses, die den Megatrend widerspiegeln, mühelos filtern und finden. Aber das Programm findet nicht nur in den Brandhouses statt: Gerade beim Teich im Mediapark sollten die Gäste genauer hinschauen, denn hier zieht der besagte intelligente Müllsammelroboter WasteShark von RanMarine Bahnen.

Auf der Digital X geht es auch darum, aktiv an der Diskussion über Zukunftsthemen teilzunehmen. Möglich ist das zum Beispiel in den Masterclasses von T-Systems oder von CISCO .

Die Bühnen sind ebenfalls ein Highlight der Veranstaltung. Auch mich wird man auf einer der Bühnen finden. Am 20. September um 14:45 Uhr werde ich auf der Disruption Stage an einer der fesselnden Diskussionen teilnehmen. Das Thema lautet "Green AI: Fluch oder Segen?". Recogizer-CEO Carsten Kreutze, KI-Experte Dr. Jan Hofmann und ich werden gemeinsam die Potenziale künstlicher Intelligenz für Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft erörtern sowie mögliche Lösungsansätze für die Herausforderungen diskutieren, die damit einhergehen.

Darüber hinaus werden noch viele weitere interessante Thematiken auf den Bühnen diskutiert. Ein Blick ins Programmheft lohnt sich also!

Was ist Ihr Geheimtipp für einen nachhaltigen Messebesuch?

Melanie Kubin-Hardewig: Es gibt viele Ideen für einen nachhaltigen Messebesuch, aber ich möchte hier auf drei im Besonderen eingehen:

Ein nachhaltiger Messebesuch beginnt schon bei der Anreise. Deshalb empfehle ich die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Übrigens: Über einen personalisierten Link können alle Gäste der Digital X für die Veranstaltungstage ein separates Ticket für die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Köln und im VRS-Gebiet lösen.

Außerdem kann Jede und Jeder einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten, in dem er oder sie nicht mehr genutzte Handys von zuhause mitbringt und abgibt. Die dafür vorgesehene Sammelstelle befindet sich im Privatkunden-Brandhouse.

Und nicht zuletzt können die Gäste viele Anregungen und Inspirationen für ihr Unternehmen mitnehmen. Ich empfehle, das Angebot der Guided Tours zu nutzen, um kein Highlight zu verpassen.

Worauf freuen Sie sich persönlich am meisten bei der Digital X?

Melanie Kubin-Hardewig: Ich freue mich besonders auf den regen Austausch und die inspirierenden Diskussionen. Die Möglichkeit, mit Expert*innen, Unternehmen und weiteren Begeisterten aus verschiedenen Bereichen zusammenzukommen, um Ideen und Visionen für eine nachhaltige digitale Zukunft zu teilen, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Darüber hinaus freue mich besonders auf die Guided Tour mit den Green Pioneers und darauf, die unterschiedlichen Perspektiven auf Nachhaltigkeit im B2B-Geschäft besser kennenzulernen. Diese spannenden Informationen sind auch für meine Rolle und meinen Alltag im Konzern sehr wichtig. Natürlich sehe ich auch dem Gespräch auf der Bühne zum Thema "Green AI" entgegen.

Die Digital X 2023 verspricht ein inspirierendes Ereignis zu werden, das die Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf faszinierende Weise aufzeigt. Wir freuen uns darauf, die Gäste schon bald auf der Digital X 2023 begrüßen zu dürfen und Nachhaltigkeit und Verantwortung erlebbar zu machen!