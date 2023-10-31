Wir sind das nachhaltigste Telekommunikationsunternehmen in Deutschland

Deutschlands renommierteste Anerkennung für Nachhaltigkeit

Seit 2008 wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis von der Stiftung DNP e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Forschungseinrichtungen und Medienhäusern verliehen. 100 Fachjurys werten die Nachhaltigkeitsprofile von Unternehmen aus 100 Branchen aus, um die Gewinner festzulegen. Dabei besteht jede Jury aus Fachkundigen aus Branchenpraxis, Zivilgesellschaft, Beratung und Forschung. Die Auszeichnung gilt als Deutschlands renommierteste Anerkennung für vorbildliche ökologische und soziale Leistungen.

Vielfältige Verantwortung

Als führendes Telekommunikationsunternehmen nimmt die Deutsche Telekom die Verantwortung ernst, die mit dieser Position einhergeht. Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens ist es, zur Lösung ökologischer, ökonomischer und sozialer Herausforderungen beizutragen. Dass die Deutsche Telekom in ihren Bemühungen breit aufgestellt ist, spiegelt sich auch in den Themenfeldern wider, die von den Jurys des Deutschen Nachhaltigkeitspreises bewertet wurden. Für die Auszeichnung wurden folgende Bereiche von der Jury beurteilt:

Digitale Infrastruktur mit bezahlbaren und schnellen Zugängen für alle,

Maßnahmen und Lösungen zur Bildung für Endkunden,

Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit Daten von Endkunden,

Maßnahmen für Verbraucherschutz und faire sowie transparente Interaktion mit Endkunden,

Maßnahmen zur Transformation in einen klimaneutralen Unternehmensbetrieb,

Treibhausgase in der Unternehmensbilanz,

Maßnahmen zur Transformation in eine Kreislaufwirtschaft.

Grüne Netze und digitale Teilhabe

Die Deutsche Telekom möchte die Zukunft aktiv mitgestalten, zum Beispiel im Klimaschutz. Die Netze des Telekommunikationsanbieters laufen bereits mit grüner Energie. Bis 2025 will der Konzern im eigenen Geschäftsbetrieb klimaneutral sein und bis spätestens 2040 über die gesamte Wertschöpfungskette. Bis 2030 ist außerdem vorgesehen, in Europa eine Kreislaufwirtschaft rund um Netzwerktechnik umzusetzen.

Für die Lösung sozialer Herausforderungen engagiert das Unternehmen sich zudem stark für den Netzausbau und digitale Teilhabe. 2022 hat die Deutsche Telekom 5,7 Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Netzes in Deutschland investiert und visiert bis 2025 eine Versorgung von 99 Prozent der Bevölkerung an. Mit Initiativen wie “Gegen Hass im Netz” oder “ShareWithCare” hilft der Konzern darüber hinaus Menschen, sich im Netz souverän zu bewegen und verantwortungsvoll mit Daten umzugehen. Nicht zuletzt fördert die Deutsche Telekom mit gezielten Programmen die digitale Medienkompetenz von Senior*innen und Kindern.