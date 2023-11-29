Die EM-Auslosung live bei MagentaTV

Über 20 Millionen-Ticketanfragen und bereits 1,2 Millionen verkaufte Tickets: Das Interesse an der UEFA EURO 2024 in Deutschland ist schon jetzt enorm – obwohl noch gar nicht feststeht, gegen welche Gegner die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Das ändert sich am Samstag, den 2. Dezember, denn dann wird in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppenphase der Europameisterschaft ausgelost und MagentaTV ist live #dabei. Landet Deutschland in einer „Hammergruppe“? Welche Gegner bekommen Vize-Weltmeister Frankreich und EM-Titelverteidiger Italien zugelost?

Für Fußball-Fans ist die Auslosung sogar in doppelter Hinsicht spannend: Neben den Begegnungen in der Gruppenphase werden am 2. Dezember auch die Spielorte feststehen, in denen die Nationen ihre ersten Partien austragen. Es wird also bekanntgegeben, in welchen deutschen Städten die Superstars der EM wie Jamal Musiala, Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo bei der UEFA EURO 2024 auflaufen werden.

Also #SaveTheDate und nicht verpassen: Die Auslosung zur UEFA EURO 2024 seht Ihr am Samstag, 2. Dezember live und kostenlos ab 17:30 Uhr bei MagentaTV auf dem Sender „MS Sport“ (Kanal 50 bei Standardbelegung) sowie auch live und kostenlos bei MagentaSport und auf dem YouTube-Kanal von MagentaSport.

Welche Gegner wünscht ihr euch für das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann? Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt und alle Spiele werden live bei MagentaTV gezeigt, davon vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale sogar exklusiv! Alle Infos gibt es unter www.telekom.de/euro2024 .