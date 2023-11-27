Endgeräte unabhängig von Öffnungszeiten

Neben der Abholung im Shop und dem Postversand bietet die Telekom damit eine zusätzliche Option für den Endgeräte-Austausch. „Durch eine Problembehebung im ersten Kontakt - auch in Randzeiten und schneller als in ein bis zwei Tagen - wollen wir unsere Kundinnen und Kunden von unserem Service begeistern“, erklärt Oliver Gerz, Vice President Supply Chain Management bei der Telekom Deutschland den Ansatz für den Pilotversuch.

Und so funktioniert es

Experten im technischen Kundenservice kümmern sich um die Störungsmeldungen von Kundinnen und Kunden. Wenn sich bei der Bearbeitung herausstellt, dass ein Endgerät ausgetauscht werden muss, prüfen sie, ob eine myflexbox-Paketstation in einem Radius von 15 km erreichbar ist.

Wohnt der Kunde innerhalb dieses Radius, bietet der Kundenservice ihm die Abholung seines Ersatzgerätes aus dem nächstgelegenen Smart Depot an, als Alternative zur Abholung im Shop oder zum Versand.

Myflexbox liefert die für die Abholung erforderliche Software gleich mit. Das macht den Einsatz der Paketstationen flexibel, schnell und kostengünstig.

Was ist myflexbox?

Myflexbox betreibt ein anbieteroffenes Netzwerk aus Paketstationen mit sicherer und flexibler 24/7 Paketeinlagerung und -abholung. Das Unternehmen hat sich auf intelligente und vernetzte Lösungen spezialisiert und will damit einen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Das Ziel ist, Ende 2023 in 13 deutschen Großstädten 150 offene Paketstationen zu betreiben.

