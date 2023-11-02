Smart Country Convention: Telekom-Lösungen für Digitale Bildung

Vom 7. bis 9. November 2023 findet in Berlin die Smart Country Convention (SCCON), Deutschlands führende Digitalisierungskongressmesse für den öffentlichen Sektor statt. Die Deutsche Telekom geht zum wiederholten Mal als Premium-Partner der Veranstaltung an den Start. Direkt vor der Main Stage warten 200 qm in Top-Lage auf die Besucher. Ergänzend dazu werden Innovationsthemen live in Fachvorträgen und Workshopsessions präsentiert, um mit Kunden in den direkten Dialog zu gehen. Im Rahmen der digitalen Bildung stellt die Deutsche Telekom anhand eines interaktiven 3 D-Modells, das ganzheitliche Lösungskonzept der Telekom für digital unterstützten Unterricht vor. Ein individuell konfigurierbares, integrationsfähiges Konzept, das je nach Nutzergruppe (Lehrer, Schüler, Eltern) einfachen Zugriff auf relevante Dienste über ein Cloud Portal sicherstellt. Das wird perfekt ergänzt um ein IT-Serviceportal, für Self-Service vom Nutzer bis hin zum Ende-zu-Ende Management.

Als Apple Authorised Education Specialist präsentiert die Telekom zudem Technologien, Smart Investment und Apple Lösungen im Bildungsbereich auf der SCCON. Hier einige Beispiele:

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