Menschenrechte brauchen Schutz!

Menschenrechtliche Grundsatzerklärung veröffentlicht

„Menschenrechte sind eine Selbstverständlichkeit, aber kein Selbstläufer.“, unterstreicht Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht der Deutschen Telekom.

Die Deutsche Telekom hat die Werte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 in ihren Business Kontext übersetzt und in ihrer menschenrechtlichen Grundsatzerklärung verankert. Diese besteht aus dem konzernweiten Menschenrechtskodex und der jährlichen Berichterstattung zu festgestellten Risiken . Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung wurde der Menschenrechtskodex in diesem Jahr angepasst.

„Im neuen Menschenrechtskodex haben wir unter anderem unsere Prozesse zur Umsetzung dieser Grundsätze erweitert und schaffen so die Voraussetzung, dass wir Risiken erkennen. Diese dann auch zu vermeiden, ist unser aller Aufgabe. Menschenrechte in die Tat umsetzen, erfordert Tag für Tag von allen von uns einen Beitrag.“, bekräftigt Birgit Bohle.

„Die Telekom kauft Waren und Dienstleistungen in aller Welt ein. Wir erwarten von jedem unserer Geschäftspartner, dass sich dieser zur Einhaltung von Menschenrechten bekennt, und machen dies zu unserer Vertragsgrundlage. Gegenüber unseren Zulieferfirmen machen wir unmissverständlich klar: Wer mit uns Geschäfte machen will, muss sich an Menschenrechte und Umweltschutz halten.“, unterstreicht Christian Illek, Finanzvorstand Deutsche Telekom.

Menschenrechte gehen alle Menschen an: um das Thema auch jenseits von abstrakten Absichtserklärungen und rechtlichen Klauseln Interessierten leichter zugänglich zu machen, hat die Deutsche Telekom die entsprechenden Informationen auf ihrer Internetseite überarbeitet. Klar strukturiert finden Interessierte Informationen darüber, wie sich der Konzern für Menschenrechte und Umweltbelange einsetzt und welche Rechte und Meldewege existieren.

In der überarbeiteten und erweiterten Version ersetzt der Menschenrechtskodex die vorherige Selbstverpflichtung „Menschenrechtskodex & Soziale Grundsätze“ sowie die „Employee Relations Policy“.

Der Kodex ist Teil der Grundsatzerklärung, die große Unternehmen laut dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz (LKSG) publizieren müssen. Der „ Jahresbericht LkSG ” mit konkret festgestellten Risiken und Maßnahmen ergänzt den Kodex und kann online jederzeit eingesehen werden.