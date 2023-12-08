Nachhaltigkeits-Berichterstattung erneut ausgezeichnet

Das Unternehmen erhielt den ESG TRANSPARENCY AWARD für die transparente Berichterstattung über Fortschritte, Initiativen und Projekte in ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie Governance. Der Award honoriert die transparente Darstellung aller Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Rahmen des überprüfbaren ESG-Reportings und die Integration zukunftsweisender Nachhaltigkeitskonzepte in Unternehmensstrategien.

Der ESG TRANSPARENCY AWARD wird jährlich von EuPD Research verliehen. EuPD Research ist ein internationales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit besonderem Fokus auf erneuerbare Energien und Corporate Health. Die Bewertungskriterien für den Award berücksichtigen alle relevanten Aspekte in den Bereichen E, S und G und orientieren sich an der geltenden Regulatorik, den globalen Standards und Frameworks.

Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Die Deutsche Telekom verfolgt eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie und einen integrierten Ansatz in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G). Das Prinzip der „Verantwortung leben“ ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Eine transparente Kommunikation unserer Ziele, Initiativen und Fortschritte ist dabei die Basis für unsere Glaubwürdigkeit.