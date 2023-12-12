Nur ein Klick! Her mit bösartigen SMS

Die Zahl der Kurznachrichten, die unerwünschte Werbung verbreiten oder mit gefährlichen Inhalten daherkommen, steigt kontinuierlich. Mit immer neuen Finten und Finessen versuchen Kriminelle, Schadsoftware zu verbreiten und Geld beziehungsweise persönliche Zugangs- oder Bankdaten zu erbeuten. Derzeit besonders verbreitet ist die „Hallo Mama“-Masche – auch bekannt als Enkeltrick 2.0. Betrüger geben sich als Angehörige in Not aus, um im späteren Dialog um Geld zu bitten. Ähnlich beliebt sind Nachrichten, in denen angeblich Banken dazu auffordern, sich dringend ins Konto einzuloggen.

Die gute Nachricht: Telekom Kundinnen und Kunden können helfen, die Verbreitung derartiger Nachrichten einzudämmen und Schaden zu verhindern. Für iPhone- Nutzerinnen und -Nutzer ist das besonders einfach: Mit der Softwareversion iOS 17.2. führt die Telekom in Zusammenarbeit mit Apple einen „Spam melden“-Button ein. Kundinnen und Kunden, die iOS nutzen, finden diesen Button neben SMS von unbekannten Absendern. Ein Klick und die maliziöse Nachricht landet beim Fraud & Abuse Management der Telekom Security, wo die Meldungen automatisiert verarbeitet werden. Dort wird etwa geprüft, ob weitere Kundinnen und Kunden betroffen sind. Zudem sucht das Team nach der Quelle und macht sich daran, weiteren Missbrauch zu unterbinden.

Schon seit Langem verfahren die Sicherheitsexpertinnen und -Experten so, wenn die Kundschaft maliziöse Kurznachrichten an die 7726 weiterleitet. Der neue Button macht das bislang gängige Meldeverfahren jedoch um einiges besser und bequemer. Für die Kundinnen und Kunden heißt es nur noch klick und weg. Und die Fachleute profitieren von zusätzlichen Daten, denn im Gegensatz zur Weiterleitung bleiben Angaben wie die Uhrzeit und die Rufnummer des SPAM-Versenders ersichtlich.

Kurzum: Wer zweifelhafte SMS über den neuen Button meldet, schützt sich selbst und macht das Netz insgesamt sicherer.

Und Android-Nutzerinnen und Nutzer? Auch ihre Hilfe bleibt wichtig. Die Fachleute der Telekom bitten, verdächtige SMS weiterhin an die Kurzwahl 7726 zu melden. Für einen alternativen Weg stehen die Sicherheitsleute in einem engen Austausch mit Google.