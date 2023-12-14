Teachtoday: Weihnachten gemeinsam die digitale Welt entdecken

Laut Kinder Medien Monitor 2023 steht das Smartphone ganz oben auf der Wunschliste von 6- bis 9-jährigen Mädchen und Jungen. Und tatsächlich bekommen die meisten Kinder ihr erstes Smartphone bis spätestens zum zwölften Geburtstag. Weihnachten steht vor der Tür. Da ist die Hoffnung auf ein digitales Gerät bei vielen Kindern groß. Bei so manchem Elternteil mischen sich Zweifel und Unsicherheit in die Freude, dem Kind seinen Wunsch zu erfüllen. Denn mit dem Einzug von Smartphone, Tablet, Spielkonsole und Co. in die heimischen vier Wände, kommen vielfach neue Herausforderungen auf sie zu.

Als Erziehungsberechtigte wollen sie ihre Kinder schützen und kompetent begleiten. Sie wissen: Medienkompetenz ist wichtig. Aber was bedeutet das genau? Wie kann ich meinem Kind helfen zu verstehen, wie Plattformen funktionieren, was Trolle, Bots und Memes sind, wem und welchen Inhalten es vertrauen kann - oder wie es reagieren soll, wenn es im Netz auf Hass stößt, gemobbt oder abgezockt wird?

Die freie Zeit über Weihnachten ist eine gute Gelegenheit für Familien, die Online-Welt und ihre Chancen und Gefahren gemeinsam genauer unter die Lupe zu nehmen. Das gilt nicht nur für digitale Anfänger, die ihr erstes Smartphone oder Tablet geschenkt bekommen. Der Austausch ist auch mit Kindern sinnvoll, die schon länger digital unterwegs sind. Denn nicht viele Eltern wissen, welche Erfahrungen ihre Kinder tatsächlich im Netz machen. Umso wichtiger ist es, dass Kinder - aber auch ihre erwachsenen Bezugspersonen - ein Verständnis für den sicheren Umgang mit digitalen Medien entwickeln.

Medienkompetenz lernen mit Teachtoday

Genau das ist das Ziel von Teachtoday. Die Initiative der Deutschen Telekom zur Förderung einer sicheren und kompetenten Mediennutzung startete 2008. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und Pädagog*innen mit alltagsnahen Tipps und Materialien. Auf der Website finden sich spannende Blogbeiträge rund um die digitale Welt, Online-Workshops zum Thema Künstliche Intelligenz, interaktive Videos zu digitaler Zivilcourage und vieles mehr. Teachtoday bietet ganz unterschiedliche Formate für verschiedene Alters- und Personengruppen an.

Hier einige Beispiele

In der neuen Teachtoday Akademie gibt es Webcasts zum gemeinsamen Anschauen, unter anderem zum Thema „ Fair streiten statt zerstreiten ”. Oder verschiedene interaktive Lernmodule, zum Beispiel zu den Themen „Digitale Zivilcourage” oder „ Gaming ”. Die Lernmodule enthalten nicht nur ein Video, sondern werden durch verschiedene kleine interaktive Wissensabfragen ergänzt, die das Lernen unterstützen und Mut machen, selbst aktiv zu werden.

Für Kinder im Alter von 9-12 Jahren gibt es zum Thema Digitale Zivilcourage ebenfalls ein passendes Format: Mut im Netz . Es zeigt, wie wir alle zu taffen Netzheld*innen werden können. Das und alle anderen Formate sind ebenfalls in der Teachtoday Toolbox zu finden. Dort gibt es über 130 vielfältige Materialien und „Lernsnacks” für die junge Zielgruppe. Diese reichen von praktischen Tipps zu Themen wie Cybermobbing, Zivilcourage, Gaming und KI bis hin zu einer einfachen Anleitung zum Coden .

Beste Unterhaltung und gleichzeitig Wissenswertes rund um die digitale Welt bietet der Scroller . Das kostenfreie, multimediale digitale Magazin vereint Expert*innenwissen aus der Forschung mit langjähriger pädagogischer Erfahrung und bietet eine Vielzahl an interaktiven Grafik-, Quiz-, Audio- und Video-Beiträgen, leicht und ansprechend aufbereitet für die Zielgruppe Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Digitale Phänomene werden im Scroller verständlich aufbereitet und interaktiv erlebbar gemacht. Im aktuellen Magazin geht es beispielsweise um die „Faszination KI”. Für Lehrkräfte gibt es mit SCROLLER EDU+ , ein zusätzliches mediendidaktisches Begleitangebot, das über Teachtoday kostenfrei bereitgestellt wird.

Unser Tipp zum Schluss: Allen, bei denen tatsächlich das erste Smartphone unter dem Weihnachtsbaum liegt, empfehlen wir einen Blick auf diese Scroller-Seite: Fit fürs Handy .

