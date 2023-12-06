Telekom Shops mit German Design Awards ausgezeichnet

Die Auszeichnung in Gold erhält die Umsetzung des Lokalkolorits in den Telekom Shops in der Kategorie „Excellent Communications Design - Brand Identity“. Und der Flagship Store Hamburg erhält in der Kategorie „Excellent Architecture - Retail Architecture“ die Auszeichnung Winner.

Gold für Lokalkolorits in den Telekom Shops

In den Shops erleben Kundinnen und Kunden die Marke Telekom auf eine ganz besondere Art: Neben der persönlichen Betreuung und attraktiven Angeboten vor Ort begegnen sie auch ihrer Stadt durch das regionalisierte Shop Design. Lokale Besonderheiten werden in großflächigen Wandmotiven individuell und farbenfroh in Szene gesetzt. Mal sind sie charmant, mal bewusst übertrieben, und immer mit vielen feinen, individuellen Details jeweils von Hand illustriert. Auch das Shopteam vor Ort ist an der Auswahl der Motive beteiligt. Dieser Lokalkolorit schafft regionale Verbundenheit. „Gratulation an alle Kolleginnen und Kollegen, die jede Menge Herzblut in das Shopkonzept und dessen Umsetzung stecken. Wir sind auf einem guten Weg, ruhen uns aber auf den Auszeichnungen nicht aus - denn jeder Kunde soll ein Fan werden, sagt Simone Carstens, die Geschäftsführerin Operatives Geschäft und Finanzen PVG.

Flaship Store Hamburg gewinnt in der Kategorie „Excellent Architecture”

Der Flagship Store Hamburg hat erneut abgeräumt: Er erhält den German Design Award 2024. Eine internationale Jury zeichnete die Hamburger Erlebniswelt in der Kategorie Excellent Architecture - Retail Architecture aus. Zuvor hatte der Flagshiop Store bereits den Red Dot Design Award in der Kategorie „Brands & Communication Design 2023“ erhalten.

„Wir freuen uns sehr über diese beiden Auszeichnungen beim German Design Award. Sie bestätigen uns darin, sowohl die Lokalkolorit-Motive als auch die Neuheiten im Flagship Store Hamburg auch auf die kleineren Shopformate zu übertragen und unser Shopdesign kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ erläutert Karin Kranz, Leiterin Retail Immobilien und Design.

Über den German Design Award

Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung verliehen, einer deutschen Institution, die sich der Förderung von Design und Markenentwicklung widmet. „Wer sich hier gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, hat erfolgreich bewiesen, zu den Besten zu gehören,“ heißt es seitens der Institution.