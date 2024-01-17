Special Olympics Medienallianz: MagentaTV ist wieder #dabei!

Am 29. Januar 2024 fällt der Startschuss für die Winterspiele der Special Olympics Deutschland in Oberhof, Erfurt und Weimar in Thüringen. Nach den World Games vergangenen Sommer in Berlin gehen die Spiele jetzt also auf nationaler Ebene weiter. Für das größte inklusive Wintersport-Event Deutschlands kommt auch wieder die einzigartige Medienallianz, bestehend aus elf der größten sportberichterstattenden Medienunternehmen, zusammen: ARD, ZDF, Pro7/Sat1, RTL, Sky, Sport1, Bild, DAZN, DYN, Sportdeutschland.TV – und die Deutsche Telekom. Für die Berichterstattung über die Special Olympics World Games wurde diese noch nie dagewesenen Medienallianz mit dem renommierten HORIZONT SPORTBUSINESS AWARD als „Medium des Jahres“ ausgezeichnet.

Portraits bei MagentaTV erneut komplett barrierefrei

Zur Einstimmung auf das Event hat die Telekom drei außergewöhnliche Sportler*innen auf ihrem Weg nach #Thüringen2024 begleitet: Skifahrer Amadeus Colsmann aus Essen in Nordrhein-Westfalen, der im Ski Alpin antreten wird sowie das Duo Patricia Schramm & Daniel Pausch aus Auerbach im sächsischen Vogtland, das in Thüringen in der Disziplin Tanzen an den Start geht und unter anderem schon 2021 Gold bei der ersten Special Olympics Tanzsport-WM in Graz holte. Die beiden Portraits feiern ihre Premiere bei MagentaTV am Montag, 22. Januar um 19:55 Uhr auf #dabeiTV, eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Nationalen Spiele.

Wie schon bei den Weltspielen im vergangenen Sommer sind die Portraits komplett barrierefrei und kostenlos bei MagentaTV, in der #dabeiTV Mediathek und auf dem MagentaTV YouTube-Kanal zu empfangen: Mit zuschaltbaren Untertiteln, mit Audiodeskription sowie in Deutscher Gebärdensprache.

Tägliche Zusammenfassung der Höhepunkte

Ziel der Medienallianz ist es, während der Wettbewerbe vom 30. Januar bis zum 2. Februar für möglichst viel Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit der Athletinnen und Athleten mit Lernschwierigkeiten oder mehrfacher Beeinträchtigung zu sorgen. MagentaTV sendet täglich um 20 Uhr auf #dabeiTV eine Highlightzusammenfassung, die im Anschluss auf Abruf auf den genannten Kanälen kostenlos zur Verfügung steht.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Ich freue mich riesig, dass wir wieder in der Medienallianz #dabei sind, denn Inklusion ist Teil unserer Telekom-DNA und MagentaTV steht für Sportvielfalt, die begeistert. Mit inspirierenden Geschichten der Athletinnen und Athleten rücken wir den Sport für Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Mittelpunkt.“

Die Telekom ist seit dem 1. Januar 2024 Partner von Special Olympics Deutschland. Die Partnerschaft sieht in den nächsten drei Jahren zahlreiche Maßnahmen vor, die dazu beitragen sollen, Athletinnen und Athleten mit ihren Leistungen und ihrer Persönlichkeit sichtbarer zu machen. Die Winterspiele in Thüringen wird die Telekom mit freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützen.