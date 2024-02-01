Die FC Bayern Basketball-Doku „The Huddle“ ab 11. Februar bei MagentaSport

"The Huddle – inside FC Bayern Basketball“ lautet der Titel des TV-Projekts in Zusammenarbeit von Telekom und FCBB, das ab dem 11. Februar für jeweils 30 Minuten Länge exklusiv auf allen MagentaSport-Plattformen läuft sowie bei MagentaTV auf dem Kanal MS Sport und ist in der Mediathek abrufbar.

Ganz nah dran durch die Saison

Die Dokumentation „The Huddle – inside FC Bayern Basketball“ befasst sich im 1. Teil mit dem neuformierten Team und der Historie des Klubs. Protagonisten wie Uli Hoeneß, einer der Initiatoren des SAP Gardens, und Geschäftsführer Marko Pesic sind dabei. Begleitet wird der neue Cheftrainer Pablo Laso mit einer Homestory. Die Doku-Reihe vermittelt dichte Eindrücke vom kompletten Team im Spiel-, Analyse- und Trainingsbetrieb, ist bei zahlreichen Reisen dabei. Dazu die intensive Vorbereitung des amtierenden Pokalsiegers auf das „Siegmund Top Four“ in München (17./18. Februar). Für die Doku gehen bisher verschlossene Türen auf und ermöglichen so neue Perspektiven auf eine aufstrebende Sportmarke, die sich seit dem BBL-Aufstieg 2011 kontinuierlich zu einem europäischen Topteam weiterentwickelt hat.

Vom 11. Februar bis Oktober exklusiv bei MagentaSport

Die Ausspielung der Episoden erfolgt im 6-Wochen-Rhythmus. Zielpunkt der aufwändigen Doku ist die Eröffnung des SAP Garden im kommenden September, dem mit Spannung erwarteten Opening der zweiten FCBB-Spielstätte neben dem vertrauten BMW Park. Der SAP Garden ist deutschlandweit wohl das bedeutendste Projekt einer Sport-Arena der letzten zwei Jahrzehnte. Eine moderne neue Heimat, die neue Perspektiven für den Klub eröffnet.

Die sieben Episoden à 30 Minten werden bis Oktober 2024 gesendet, Start ist am Sonntag, 11. Februar. „The Huddle – inside FC Bayern Basketball“ - exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV. Produziert wird die Dokumentation von thinXpool.