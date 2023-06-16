Telekom steht auch in der kommenden Spielzeit an der Seite der Baskets

Die Telekom Baskets Bonn blicken bereits vor dem Abschluss der Finalspiele um die Deutsche Basketballmeisterschaft gegen Ulm auf die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Als stolzer Partner freut sich die Telekom von Herzen mit den Fans und dem gesamten Verein über das Erreichte und drückt der Mannschaft in den Finalspielen weiter fest die Daumen.

„Die Telekom Baskets Bonn haben bereits jetzt eine tolle Saison gespielt. Mannschaft und Trainerteam haben Großartiges geleistet. Wir haben ein Team voller Leidenschaft erlebt, das bei aller individuellen Klasse vor allem als Kollektiv aufgetreten ist, in dem in jeder Partie alle für einen und einer für alle gespielt haben. Das war beste Werbung für den deutschen Basketball und unsere gemeinsame Heimatstadt Bonn. Wir fiebern mit allen Fans, dass sich das Team für seine herausragende Saison belohnt und den Meistertitel nach Bonn holt“, sagt Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Partner für die Telekom Baskets: Telekom erhöht Engagement für 2023/24

Unabhängig vom Ausgang der Finalspiele gegen die Basketballer aus Ulm steht die Telekom in der kommenden Saison als starker Partner an der Seite der Telekom Baskets. Die Telekom wird ihr finanzielles Engagement noch einmal deutlich erweitern und erhöht ihre vertragliche festgelegte Sponsoringsumme um eine Million Euro. Damit sichert sie für die nächste Spielzeit die sportliche Wettbewerbsfähigkeit auf Top-Niveau. Darüber hinaus laufen seit geraumer Zeit intensive Gespräche mit dem Verein über das weitere Sponsoring. Ein zentraler Aspekt ist die Entwicklung eines neuen Sponsoring-Konzepts mit dem Ziel, weitere Sponsoren für die Baskets zu gewinnen. „Die Telekom Baskets sind ein Aushängeschild für Bonn und die Telekom. Wir wollen gemeinsam mit den Verantwortlichen des Klubs das Sponsoring breiter aufstellen und versuchen, dem Verein im Profibasketball eine Perspektive zu geben und den BasketballStandort Bonn langfristig zu sichern“, sagt Timotheus Höttges.

Telekom Baskets Präsident Wolfgang Wiedlich freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Haupt- und Namenssponsor: „Die Telekom steht seit fast 30 Jahren verlässlich an unserer Seite. Gemeinsam haben wir viel für den deutschen Basketball und den Standort Bonn erreicht. Ohne die Telekom wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Dass wir auch weiterhin gemeinsam in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft gehen werden, motiviert mich sehr.“

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil