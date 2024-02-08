Nachhaltigkeitslabel der Telekom zum 50. Mal vergeben

Den Herausforderungen der digitalen Welt entgegenwirken

Der neueste Zuwachs ist die Kennzeichnung von „ Device as a Service ”, einer Geräteverwaltung für Geschäftskund*innen, die sich auf kleine und mittelgroße Unternehmen fokussiert. „Device as a Service” hat das #GreenMagenta Label erhalten, weil das Angebot den gesamten mobilen Gerätepark für unsere Kund*innen organisiert – von der Beschaffung, über den Service, bis zum nachhaltigen End of Life Management. So erhalten viele Smartphones und Tablets einen zweiten Lebenszyklus. Damit reiht es sich zu den anderen „grün” gekennzeichneten Angeboten ein.

Zu diesen zählt zum Beispiel auch der digitale Lieferschein , der eine fortschrittliche Alternative zu herkömmlichen Papierdokumenten darstellt. Durch den Verzicht auf gedruckte Unterlagen werden wertvolle natürliche Ressourcen geschont und CO2-Emissionen reduziert.

Außerdem mit dem #GreenMagenta Label versehen ist das „ Magenta Zuhause Schnellstartpaket ”. Festnetzkund*innen erhalten das Paket, das aus einem mobilen Router und SIM-Karte besteht, als Servicedienstleistung bei einem Netzausfall oder verzögerter Anschluss-Bereitstellung, um eine Internetverbindung über Mobilfunk zu sichern. Ausgezeichnet wurde daran u.a. das eingesetzte Mietmodell, das Gehäuse aus recyceltem Plastik und die nachhaltige Verpackung.

Das #GoodMagenta Label wurde bisher zehn Mal vergeben. Ein Beispiel dafür ist das Projekt „ University of third age ”, ein Studiengang für ältere Menschen. Die DTSE SK ist das erste Unternehmen in der Slowakei, das über ein eigenes 2-jähriges Studienprogramm für Senior*innen verfügt. Durch die Teilnahme an diesem Studiengang können ältere Menschen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit modernen Technologien verbessern, sich über Gefahren im digitalen Umfeld informieren und Kompetenzen erwerben, um diese zu verhindern.

In Deutschland erhielt die Initiative „ Medien, aber sicher! ” eines der ersten #GoodMagenta Label.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit fördern

Wir finden: Es sollte einfach sein, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Deswegen gibt es unsere Label. Sie bieten schnelle Orientierungshilfe bei Kaufentscheidungen und helfen auch Geschäftskund*innen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Insgesamt sollen sie dazu beitragen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu erhöhen. TÜV Rheinland hat die Vergabe der beiden Label übrigens validiert und ausgezeichnet. Aufgrund der unabhängigen Bestätigung von TÜV Rheinland können Kund*innen auf die Transparenz und Sicherheit unserer Nachhaltigkeitslabels vertrauen.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung neuer Produkte und Lösungen sowie an der Verbesserung unseres bestehenden Angebots und streben danach, dass sie mit Nachhaltigkeitslabels gekennzeichnet werden. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung eines Steckernetzteils für Router, das zu 98 Prozent aus Recyclingkunststoff besteht. Außerdem fordern wir für Netzteile eine Energieeffizienz von mindestens 90 Prozent, ältere Modelle haben aktuell rund 88 Prozent. Eine solche Reduzierung beeinflusst die Leistungsaufnahme bzw. den Stromverbrauch 1:1.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitslabels der Deutschen Telekom finden Sie hier.

