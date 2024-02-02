Spacetop: Am Laptop arbeiten ohne Screen

Beim Spacetop handelt es sich um alles andere als um ein gewöhnliches Notebook. Ausgerechnet eine Sache fehlt: der Monitor. Den gibt es nämlich nur „virtuell“. Der Screen wird mittels erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) im Sichtfeld einer AR-Brille eingeblendet. Die einzige Hardware neben der Brille ist eine Tastatur, die genauso wie jede andere Tastatur funktioniert. Das Praktische daran: So kann man auch unterwegs und ohne neugierige Blicke schneller und komfortabler arbeiten. Auch ergonomisch ist der Spacetop von Vorteil: Die Kopfhaltung ist viel natürlicher als beim Blick auf einen normalen Laptop. So bietet der Spacetop zum Beispiel im Café oder auf Reisen mit der Bahn quasi ein großzügig ausgestattetes Office zum Mitnehmen.

100 Zoll für die Zukunft der Arbeit

Während die durchschnittliche Laptop-Größe bei 14 Zoll liegt, entspricht die Spacetop AR-Arbeitsfläche von 100 Zoll einer Bild-Diagonale von etwa 254 Zentimetern – eine Größe, die man sonst höchstens von Bildschirmen für Heimkinos oder Konferenzräume kennt. Damit bietet der Spacetop genug Platz für so viele geöffnete Fenster wie nötig. Dreht man seinen Kopf zur Seite, so erweitert sich auch das Sichtfeld – ob für das Lesen und Schreiben von E-Mails, Surfen, Präsentationen bauen oder das Vergleichen und Bearbeiten von Daten. All das findet beim Spacetop in einem räumlichen Layout statt und sorgt für einen besseren Überblick.

Mehr Produktivität – und mehr Privatsphäre

Mit dem Spacetop möchte das israelische Startup Sightful die mobile („Wissens“-)Arbeit effizienter gestalten und kreative Entscheidungen erleichtern. Das Besondere ist außerdem das höhere Maß an Privatsphäre unterwegs. Niemand außer der Nutzerin oder dem Nutzer kann sehen, was in der Brille zu sehen ist – zum Beispiel sensible Unternehmensdaten. Denn wie der Hersteller Sightful zum Spacetop richtigerweise anmerkt „Wenn du keinen Bildschirm hast, kann auch keiner drauf schauen!“.

Technik hinter dem Augmented-Reality-Laptop

Seit Januar ist der weltweit erste Augmented-Reality-Laptop regulär erhältlich. Im Spacetop ist ein Qualcomm-Chip Snapdragon XR2 Gen 1 verbaut. Es verfügt über 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz und wird mit der Xreal Light AR-Brille geliefert. Das Spacetop bietet eine Akkulaufzeit von über fünf Stunden, eine Tastatur inklusive Touchpad und integrierter Webcam sowie ein eigenes Spacetop Betriebssystem, um die Hardware optimal zu nutzen.

5G für das ARbeiten unterwegs

Neben WLAN für zu Hause, verfügt der Spacetop auch über ein 5G-Modem. Das ist für das virtuelle Erlebnis unterwegs besonders wichtig: Dank 5G können riesige Datenmengen mit Höchstgeschwindigkeit fast in Echtzeit durchs Netz transportiert werden. So bietet die Deutsche Telekom mit ihren leistungsfähigen 5G-Netzen beste Voraussetzungen, für reibungslose und ruckelfreie AR-Erfahrungen mit dem Spacetop. Mehr Informationen zum Gerät gibt es unter: https://www.sightful.com/

Gelegenheit zum Spacetop-Test: Mobile World Congress 2024

Wer den Spacetop mal ausprobieren möchte, kann unsere Expert*innen ansprechen: Auf dem Mobile World Congress (MWC), dem weltweit größten und einflussreichstem Konnektivitäts-Event. Vom 26. bis zum 29. Februar zeigt die Telekom auf der Messe in Barcelona, was sie für die Welt von heute und von morgen technologisch im Köcher hat: Innovationen für Telekommunikationsnetze und das Internet der Dinge, Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und mehr. Kurzum: bereichernde Lösungen für den Alltag von Unternehmen und Verbraucher*innen sowie für die Umwelt.

Hier in unserem Special finden Sie in den kommenden Wochen immer mehr Details vorab. Infos zum Telekom-Bühnenprogramm erhalten Sie in Kürze hier: mwc.telekom.com . Highlight am 26. Februar, 14 Uhr: Die Telekom-Pressekonferenz mit Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Technologie & Innovation – vor Ort auf dem Stand 3M31 in Halle 3 und im Live-Stream unter www.telekom.com/medien