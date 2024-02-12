Spatenstich für Glasfaserausbau in Nürtingen

„Wir haben in den vergangenen Monaten die Vorbereitungen mit großen Schritten vorangetrieben“, sagt Michael Klesse, Projektleiter der Stadtwerke Nürtingen GmbH. „Mit der Bündelung von Synergien bauen wir das moderne und ultraschnelle Glasfasernetz für unsere Stadt weiter aus.“ Oberensingen ist das erste Ausbaugebiet. „Diese Kooperation beweist, dass der Netzausbau am schnellsten mit vereinten Kräften und einem gemeinsamen Ziel gelingt“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Mit unserer Kooperation bringen wir Glasfaserprodukte bis in die Wohnung auf einem anbieteroffenen Netz.“

Glasfaser Produkte der Telekom im Netz der Stadtwerke Nürtingen GmbH

Ab sofort vermarktet die Telekom in Oberensingen die neuen Gigabit-Anschlüsse. Mehr als 1.700 Haushalte und Gewerbetreibende haben jetzt die Möglichkeit auf einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung. Den Anwohnerinnen und Anwohnern stehen damit Bandbreiten bis zu 1.000 MBit/s im Download zur Verfügung. Die neuen Anschlüsse sind so leistungsstark, dass gleichzeitiges Streamen von Filmen, online Spielen, Surfen, Lernen und Arbeiten im Homeoffice ohne Qualitätsverlust möglich sind.

Glasfaserausbau in Nürtingen geht weiter

„Mit dem Ausbau bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern bei freier Wahl des Anbieters einen leistungsfähigen und zukunftssicheren Zugang zu allen benötigten Kommunikationsdiensten“, sagt Dr. Johannes Fridrich, Oberbürgermeister der Stadt Nürtingen. Schon bald werden Haushalte in weiteren Stadtteilen einen Glasfaser-Tarif der Telekom buchen können. Das gemeinsame Ziel ist, bis Ende 2029 rund 13.000 Haushalten und Unternehmensstandorten Glasfaserprodukte anzubieten.