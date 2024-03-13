Erste Kunden in Sindelfingen surfen im neuen Glasfasernetz

Artur Wieczorek ist einer der ersten Kunden auf dem neuen Netz und nutzt seinen Glasfaseranschluss auch beruflich. Er sagt: „Als Technischer Angestellter bei Mercedes Benz arbeite ich auch im Homeoffice und eine stabile und schnelle Internetanbindung ist für mich deshalb absolut unverzichtbar. Unsere Kinder sind noch klein, aber dank dem Glasfaseranschluss sind wir bestens vorbereitet, auch größerem Bandbreitenbedarf gerecht zu werden.“

Die neuen Anschlüsse sind so leistungsstark, dass gleichzeitiges Streamen von Filmen, online Spielen, Surfen, Lernen und im Homeoffice arbeiten ohne Qualitätsverlust möglich sind.

Im nächsten Schritt setzen die Stadtwerke Sindelfingen den Glasfaser-Ausbau in den Gebieten Maichingen Nord und Darmsheim fort. Dann erhalten weitere rund 5.300 Haushalte und Gewerbetreibende die Möglichkeit, einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung zu bestellen.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit der Telekom einen starken Partner auf unserem Netz haben. Unser Ziel ist es, ein hochwertiges Glasfasernetz in unserer Stadt anzubieten, das den Bürgern und der Stadt erhebliche Vorteile bietet.“, sagt Dr. Karl Peter Hoffmann, Geschäftsführer Stadtwerke Sindelfingen GmbH. „Durch das Netz der Stadtwerke und das Angebot der Telekom wird Sindelfingen als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver.“

Glasfaser Produkte der Telekom im Netz der Stadtwerke Sindelfingen

Die Telekom nutzt in der Stadt kein eigenes Netz, um ihr Glasfaserangebot bereitzustellen, sondern pachtet das Netz exklusiv an und übernimmt den aktiven Netzbetrieb, um den Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet bis in die Wohnung anzubieten. So koppeln die Partner die regionale Stärke und die Erfahrung im Netzausbau der Stadtwerke Sindelfingen mit dem operativ effizienten Netzbetrieb sowie der Vertriebsstärke der Telekom.

„Diese Kooperation beweist, dass der Netzausbau am schnellsten mit vereinten Kräften und einem gemeinsamen Ziel gelingt. Mit unserer Kooperation bringen wir Glasfaser bis in die Wohnung und betreiben gleichzeitig ein anbieteroffenes Netz“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. Die Aufgabe ist groß: Es geht um insgesamt 24.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in mehr als 7.000 Gebäuden der Stadt.

Célia Martins Barosa, verantwortlich für die Vermarktung der Glasfaser-Anschlüsse im Rahmen der Kooperation im Marketing der Telekom Deutschland, ergänzt: „Vom schnellen Internetanschluss über Fernsehen bis hin zum Telefon – das alles bieten wir aus einer Hand. Interessenten können Highspeed-Anschlüsse mit bis zu 1.000 MBit/s im Download und garantierten Bandbreiten buchen. Den Kunden stehen Magenta TV mit seinen Streaming Optionen und alle weiteren Produkte der Telekom Deutschland offen.“

Die Telekom kooperiert neben Sindelfingen auch mit weiteren Stadtwerken in der Region Stuttgart: Filderstadt, Ludwigsburg mit Asperg, Nürtingen, Bietigheim-Bissingen und Weinstadt. Wer sich für einen Glasfaseranschluss interessiert, kann sich unter www.telekom.de/glasfaser informieren und die Verfügbarkeit für seine Adresse prüfen.