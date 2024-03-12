Mehr Sicherheit für Telekom-Kunden

Die Deutsche Telekom stellt ihr Sicherheitspaket L für Festnetz- und Mobilfunkkunden neu auf. Die Sicherheitspakete schützen vor Viren, Datenmissbrauch und anderen Online-Bedrohungen, egal ob PC, Laptop, Mac, Tablet oder Smartphone. Das Telekom Sicherheitspaket L für bis zu fünf Geräte wird um neue Sicherheitsfunktionalitäten ergänzt. Außerdem fällt die Mindestvertragslaufzeit weg. Der Preis ändert sich dadurch nicht. Die Sicherheitspakete S und M bleiben unverändert. Noch nie wurde so viel online erledigt wie heute und ein Ende der Steigerung ist nicht in Sicht. Damit wächst auch das Risiko, dass Cyberkriminelle sich Zugriff auf Daten verschaffen. Kundinnen und Kunden, die bedenkenlos im Internet surfen, E-Mails abrufen oder online bezahlen möchten, könnten sich durch eines der Sicherheitspakete der Telekom schützen. Das Sicherheitspaket L ist für alle Telekom Festnetz- und Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden mit einem aktuellen Laufzeitvertrag buchbar.

Vorteile

Einfache Installation per Download mit automatischer Geräteerkennung

Aktuellste NortonTM Security Software

Immer auf dem neuesten Stand durch kostenlose tägliche Updates und automatische Aktualisierungen

Neu im Telekom Sicherheitspaket L: VPN, Kindersicherung und Dark Web Monitoring

Im Telekom Sicherheitspaket L ist jetzt eine Private Internet-Verbindung (VPN) enthalten. Damit ist die Kundin oder der Kunde auch im öffentlichen WLAN immer bestens geschützt, denn offene WLANs sind nicht immer sicher. Dank des VPN surfen Kundinnen und Kunden überall anonym und sicher im Netz. Sensible Informationen sind durch hochsichere Verschlüsselung vor dem unbefugten Zugriff geschützt. So lässt sich noch sicherer im Café, in der Bahn oder beim Arzt surfen. So kann man schnell noch eine Überweisung erledigen, ein Last Minute-Geschenk online besorgen, E-Mails checken oder Inhalte streamen. Spezielle Kinderschutz-Funktionen behalten die Online-Aktivitäten des Nachwuchses im Blick und ermöglichen es auch den Jüngsten, die Online-Welt mit Neugier und Spaß, aber immer geschützt, zu erkunden. Neu ist auch das Dark Web Monitoring als Schutz vor Identitätsdiebstahl im Darknet. Dark Web Monitoring durchsucht das Darknet nach personenbezogenen Daten und benachrichtigt die Kundin oder den Kunden, sollten ihre Informationen gefunden werden.

Das Telekom Sicherheitspaket L für bis zu 5 Geräte umfasst

Schutz vor Spam und Malware wie Viren, Würmern, Trojanern, Bots, Ransomware und Spyware

Warnung vor unsicheren Websites und Downloads

Schutz vor Phishing und anderen Betrugsversuchen

Passwort-Manager: Absicherung gegen Identitätsdiebstahl durch sicheres Speichern Ihrer Kennwörter

Schutz Ihres Gerätes vor Fremdzugriffen mit einer intelligenten Firewall

Private Internet-Verbindung (VPN)

Dark Web Monitoring

Kindersicherung

0 Euro mtl. im ersten Monat, ab den 2. Monat 4,95 Euro mtl. Keine Mindestvertragslaufzeit.

Weitere Informationen zum Telekom Sicherheitspaket finden Sie hier: www.telekom.de/sicherheitspaket