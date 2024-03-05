Eines meiner zentralen Business-Mantras klingt zwar simpel, hat mir aber in den 30 Jahren meiner bisherigen Management-Karriere immer wertvolle Dienste geleistet: Hör den Menschen zu, dann weißt Du, was zu tun ist! Um zu verstehen, was im Markt los ist, was die Kunden wollen, was die Mitarbeitenden brauchen, um deren Erwartungen zu erfüllen, muss man raus aus dem Elfenbeinturm. Also habe ich in meinen ersten Wochen als CEO von T-Systems bereits zwei Dutzend Unternehmen besucht – darunter auch etliche DAX-Konzerne. Ich habe den CEOs und CIOs viele Fragen gestellt und genau zugehört.

Meine zentrale Erkenntnis aus diesen Gesprächen: Wir stellen gerade einen Bewusstseinswandel in der Industrie fest. Kosten spielen immer häufiger eine untergeordnete Rolle bei der Entscheidungsfindung für oder gegen einen Digitalisierungspartner. Denn viele IT-Verantwortliche klagen über negative Erfahrungen mit Offshoring. Anbieter aus fernen Niedriglohnländern können ihre Kundenversprechen oft nicht einhalten. Das befeuert vielerorts das Backsourcing. Aus Unzufriedenheit über die erbrachte Leistung holen viele Unternehmen ihre IT wieder zurück in die Heimat oder sogar ins eigene Haus.

Digitale Resilienz ganz oben auf Agenda

Immer wieder höre ich von unseren Geschäftskunden, was für sie wirklich zählt: Qualität ist alles! Über alle Branchen hinweg gibt es eine Rückbesinnung auf die Werte Qualität, Stabilität und Sicherheit. Denn mit zunehmender Digitalisierung – und angesichts des Booms von künstlicher Intelligenz – spielt eine zuverlässige IT für viele Firmen eine geschäftskritische Rolle. In unsicheren Zeiten wie diesen, in dieser globalen Permakrise aus Pandemie, Kriegen, Klimawandel, gestörter Lieferketten, Wirtschaftsflaute und Inflation, unterstützt eine zuverlässige IT die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Und sie verhindert mitunter Schäden in Millionenhöhe. Ein IT-Ausfall kann schnell fatale Folgen für Wirtschaft und Verwaltung haben: Produktionsbänder stehen still, der Bahn- und Flugverkehr kommt zum Erliegen, Behörden und Ämter können nicht mehr arbeiten.

Insofern ist es keine Überraschung, dass digitale Resilienz ganz oben auf der Agenda vieler Firmen steht. Sie wollen Stabilität und Verlässlichkeit. Sie suchen nach dem sprichwörtlichen „Fels in der Brandung“. Sie wünschen sich einen vertrauenswürdigen Partner an ihrer Seite, der sie smart und sicher bei ihrer digitalen Transformation begleitet. Einen, der ihnen eine belastbare IT hinstellt, cybersicher und ausfallsicher. Das haben mir viele Kunden im persönlichen Austausch bestätigt.

Zero als Ambitionslevel

Und ihre Wünsche und Belange stehen für uns als T-Systems an erster Stelle. Unser Anspruch ist es, aus Kunden Fans zu machen. Denn Fans sind mehr als nur zufrieden mit den Leistungen ihres Partners. Fans sind davon begeistert, sie sind besonders loyal und empfehlen eine Marke aus tiefer Überzeugung weiter. Damit sind sie die wertvollsten Multiplikatoren, die sich ein Unternehmen wünschen kann.

Um aus unseren Kunden Fans zu machen, wollen wir ihnen modernste, ausfallsichere Lösungen und operative Exzellenz bieten. Das klingt jedoch einfacher als es ist. Eine kompromisslose ICT-Qualität ist kein Selbstläufer! Es braucht nicht nur eine Vision, sondern auch einen klaren Masterplan: Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, haben wir Zero Outage und Zero Failure als Ambitionslevel definiert. Wohlwissend, dass Zero eine Utopie ist. 100 Prozent Fehlerfreiheit gibt es in keinem technologischen System der Welt. Wir sind jedoch überzeugt: Wer nach den berühmten Five Nines (99,999 Prozent Ausfallsicherheit) strebt, muss die Latte maximal hochlegen. Und das tun wir. Um der magischen Null so nah wie möglich zu kommen, wenden wir das bewährte 3P-Modell konsequent an. Durch eine ganzheitliche Sicht auf People, Processes & Platforms verbessern wir unsere Leistung kontinuierlich – über das gesamte Portfolio hinweg.

Und dieses Portfolio ist bereits heute so breit wie bei keinem anderen Provider. Als integraler Bestandteil der Deutschen Telekom – der neuntstärksten Marke der Welt – können wir unseren Geschäftskunden das komplette ICT-Menu anbieten – von Ende-zu-Ende. Dazu gehören Beratungs-, Cloud-, Digital-, SAP-, Automatisierungs-, Connectivity-, Security-Lösungen, aber auch innovative KI-Lösungen wie das KI-gestützte Law Monitoring, Predictive Analytics in der Logistik und lebensrettende KI-Tools in der Medizin. Kurzum: Wir sind der weltweit einzige Anbieter, der im KI-Zeitalter das Plan-Build-Run-Modell aus einer Hand umsetzen kann.

Renaissance für „Made in Germany“

Damit treffen wir einen Nerv bei unseren Kunden. Das hat mir gerade erst der IT-Chef einer großen deutschen Bank bestätigt. Und dafür investieren wir: So sind wir seit kurzem der erste Premium Supplier von „RISE with SAP“, einem All-in-One-Paket für die digitale Transformation, der SAP S/4HANA auf einer deutschen Privat Cloud anbietet. Unsere Lösung erfüllt die strengen Datenschutz-Bestimmungen des deutschen Marktes, der EU und darüber hinaus. Auch hier übernehmen wir die Beratung, Migration, Implementierung, den Betrieb und Support der Lösung. Unsere Kunden können also mit ihrer IT in ihren vertrauten Rechenzentren bleiben und müssen sich um nichts kümmern – Datensouveränität inklusive.

Auf diese Weise erfährt das Label „Made in Germany“ gerade eine echte Renaissance in der IT-Branche. Es geht nicht mehr nur um größtmögliche Kosteneffizienz. Qualität und Sicherheit sind wieder Trumpf! „Made in Germany“ heißt aber natürlich nicht, dass wir nur den deutschen Markt bedienen. Als T-Systems International sind wir groß genug, unseren Kunden global zu folgen – mit Teams in mehr als 20 Ländern. Gleichzeitig sind wir aber auch nah genug dran, um sie auf Augenhöhe zu beraten – mit mehr als 27.000 Expertinnen und Experten. So unterstützen wir immer mehr Unternehmen in Deutschland und Europa, ihr volles Potenzial zu entfalten. Denn klar ist: Wer das Digitalisierungsrennen gewinnt, dem gehört die Wertschöpfung der Zukunft.