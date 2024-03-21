Spatenstich für noch mehr Glasfaser in Kirchheim am Neckar

Damit ist Kirchheim neben Möglingen, Hemmingen, Tamm, Eberdingen, Kornwestheim und Murr eine weitere Kommune, in der die Telekom bereits zu über 90% Prozent Glasfaser verlegt hat.

„Glasfaser ist jetzt! Nahezu alle Haushalte können auf moderne Glasfaseranschlüsse umsteigen“, betonte Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Die ersten Anschlüsse werden schon in wenigen Wochen bereitstehen.“

Landrat Dietmar Allgaier, Verbandsvorsitzender Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg, sagte: „Ich freue mich, dass wir heute einen weiteren Schritt auf dem Weg der flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser gehen und damit als Landkreis die Spitzenposition beim Glasfaserausbau regionsweit festigen. Für Unternehmen ist ein leistungsstarkes Breitbandnetz heute einer der wichtigsten Standortfaktoren und auch für junge Familien ein ausschlaggebendes Argument bei der Entscheidung für einen Wohnort im Landkreis Ludwigsburg.“ In keinem anderen Landkreis in der Region Stuttgart hat die Telekom so viele Kommunen großflächig ausgebaut.

Ausbau bis Ende 2025

Bis Ende 2025 baut die Telekom über 230 Kilometer Glasfaser und errichtet 23 Verteiler. Uwe Seibold, Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim am Neckar hob die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Gemeinde. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Wir freuen uns daher, dass nach dem Ausbau des Gewerbegebiets nun in einem weiteren großen Schritt die Arbeiten hin zu einer flächendeckenden Glasfaserversorgung beginnen.“

Beim Ausbau arbeiten die Gemeinde Kirchheim und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind oberstes Gebot. Die Tiefbauarbeiten werden durch die Firma Constructel ausgeführt. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen.

Gute Gründe für Glasfaser

Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH erklärte: „Der umfangreiche eigenwirtschaftliche Ausbau in Kirchheim am Neckar durch unseren Vertragspartner Telekom trägt dazu bei, dass die Region Stuttgart die deutschlandweit höchste Ausbaugeschwindigkeit beibehalten kann und wir der flächendeckenden Glasfaserversorgung im Landkreis Ludwigsburg und in der Region wieder ein Stück näherkommen. Eine moderne digitale Infrastruktur ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Region.“

Denn der Anschluss an das Glasfasernetz bietet viele Vorteile: Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Glasfaser steigert den Wert der Immobilie. Außerdem ist Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.